Dziesięć punktów Sochana! San Antonio Spurs ze zwycięstwem

Pelicans to z bilansem 2-7 najsłabsza drużyna Konferencji Zachodniej. Spurs z odniesieniem zwycięstwa nie mieli większych problemów. Nawet przez moment nie przegrywali, a w drugiej kwarcie prowadzili różnicą 19 punktów.

Sochan wchodził na boisko z ławki rezerwowych, w sumie przebywał na parkiecie 20 minut. W tym czasie trafił pięć z sześciu rzutów z gry. Miał także po trzy zbiórki i asysty, dwa bloki, przechwyt i stratę.

Liderem Spurs był wracający po kontuzji De'Aaron Fox, który zdobył 24 punkty. Francuz Victor Wembanyama miał po 18 punktów i zbiórek, a rozgrywający Stephon Castle kończył mecz z 14 punktami i 14 asystami.

W drużynie gości wyróżnił się Trey Murphy - 41 pkt.

Kolejne spotkanie "Ostrogi" rozegrają w poniedziałek u siebie z Orlando Magic (4-5).

W tabeli Konferencji Zachodniej ekipa z San Antonio ustępuje tylko Oklahoma City Thunder (9-1). Obrońcy tytułu minionej nocy nie grali. Bilans 7-2 mają natomiast też koszykarze Denver Nuggets. Mistrzowie z 2023 roku wygrali u siebie z Indiana Pacers 117:100.

W szeregach Nuggets tradycyjnie błyszczał Nikola Jokic, który zanotował już szóste w tym sezonie triple-double. Złożyło się na nie 32 punkty oraz po 14 zbiórek i asyst.

PAP