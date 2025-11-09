Dziesięć punktów Sochana! San Antonio Spurs ze zwycięstwem
Koszykarze San Antonio Spurs pokonali u siebie New Orleans Pelicans 126:119 w sobotnim meczu ligi NBA. Jeremy Sochan zdobył dla zwycięzców dziesięć punktów. Teksańczycy odnieśli siódme zwycięstwo. Na koncie mają też dwie porażki.
Pelicans to z bilansem 2-7 najsłabsza drużyna Konferencji Zachodniej. Spurs z odniesieniem zwycięstwa nie mieli większych problemów. Nawet przez moment nie przegrywali, a w drugiej kwarcie prowadzili różnicą 19 punktów.
Sochan wchodził na boisko z ławki rezerwowych, w sumie przebywał na parkiecie 20 minut. W tym czasie trafił pięć z sześciu rzutów z gry. Miał także po trzy zbiórki i asysty, dwa bloki, przechwyt i stratę.
Liderem Spurs był wracający po kontuzji De'Aaron Fox, który zdobył 24 punkty. Francuz Victor Wembanyama miał po 18 punktów i zbiórek, a rozgrywający Stephon Castle kończył mecz z 14 punktami i 14 asystami.
W drużynie gości wyróżnił się Trey Murphy - 41 pkt.
Kolejne spotkanie "Ostrogi" rozegrają w poniedziałek u siebie z Orlando Magic (4-5).
W tabeli Konferencji Zachodniej ekipa z San Antonio ustępuje tylko Oklahoma City Thunder (9-1). Obrońcy tytułu minionej nocy nie grali. Bilans 7-2 mają natomiast też koszykarze Denver Nuggets. Mistrzowie z 2023 roku wygrali u siebie z Indiana Pacers 117:100.
W szeregach Nuggets tradycyjnie błyszczał Nikola Jokic, który zanotował już szóste w tym sezonie triple-double. Złożyło się na nie 32 punkty oraz po 14 zbiórek i asyst.