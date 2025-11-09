Fatalna forma Lecha Poznań. Wyjazdowa porażka w PKO BP Ekstraklasie
Arka Gdynia pokonała Lecha Poznań w ostatnim z niedzielnych meczów PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wygrali 3:1.
Broniący tytułu piłkarze z Poznania do przerwy prowadzili w Gdyni z Arką 1:0, ale przełomowym momentem pojedynku była czerwona kartka, jaką 10 minut po przerwie - wskutek drugiej żółtej - ujrzał kenijski pomocnik Timothy Ouma.
Grający w dziesiątkę „Kolejorz” stracił trzy gole i przegrał pierwsze spotkanie ligowe od 12 września.
Hat-trick w ciągu kwadransa skompletował hiszpański napastnik beniaminka Edu Espiau.
Lech ma 21 punktów i w tabeli zajmuje ósmą pozycję.
Arka, która pozostaje niepokonana na własnym obiekcie, z 16. awansowała na 10. miejsce.
Arka Gdynia - Lech Poznań 3:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Pablo Rodriguez (15), 1:1 Edu Espiau (64), 2:1 Edu Espiau (72-głową), 3:1 Edu Espiau (78).
Arka Gdynia: Damian Węglarz - Michał Marcjanik, Kike Hermoso, Dawid Gojny - Marc Navarro, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (87. Szymon Sobczak), Dawid Kocyła (71. Patryk Szysz) - Nazarij Rusyn (71. Tornike Gaprindaszwili), Edu Espiau (79. Alassane Sidibe), Sebastian Kerk.
Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic, Michał Gurgul (75. Joel Pereira) - Pablo Rodriguez (75. Taofeek Ismaheel), Timothy Ouma, Antoni Kozubal, Luis Palma (75. Leo Bengtsson), Kornel Lisman (57. Filip Jagiełło) - Yannick Agnero (82. Kamil Jakobczyk).
Żółte kartki - Arka Gdynia: Sebastian Kerk, Dawid Kocyła, Edu Espiau. Lech Poznań: Robert Gumny, Timothy Ouma.
Czerwona kartka za drugą żółtą - Lech Poznań: Timothy Ouma (54).
Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń).
Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń).

Widzów: 14 064.