Bezzecchi triumfuje pod nieobecność Marqueza

Marquez nie startował, gdyż nadal leczy skutki kontuzji prawego obojczyka, jakiej doznał 5 października po zderzeniu z Bezzecchim podczas Grand Prix Indonezji. 32-letni Hiszpan miał wrócić na dwie ostatnie rundy sezonu w Portugalii i Walencji, ale sztab medyczny zdecydował, że jest za wcześnie. Wiadomo także, że Marquez opuści również testy posezonowe w Cheste.





ZOBACZ TAKŻE: Co za wpadka Legii! Porażka z beniaminkiem w Warszawie



Drugie miejsce w Portugalii zajął zwycięzca sobotniego sprintu Alex Marquez, a trzeci był Hiszpan Pedro Acosta. Pecha miał dwukrotny mistrz świata w latach 2022-23 Włoch Francesco Bagnaia, który ponownie miał wywrotkę i wyścigu nie ukończył. Bagnaia dość długo jechał na czwartej pozycji i próbował walczyć o podium, ale upadek te plany pokrzyżował.

Bezzecchi objął prowadzenie tuż po starcie i jak się później okazało – nie oddał go do mety. Początkowo jego przewaga nad Alexem Marquezem i Acostą wynosiła tylko kilka dziesiątych sekundy, ale w drugiej części rywalizacji Włoch wyraźnie odjechał. Zawodnik Aprilii umocnił się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Tytuł zapewnił sobie Marc Marquez gromadząc 545 pkt. Drugi jest jego młodszy brat Alex - 445 pkt, a trzeci Bezzecchi - 323 pkt.

W Moto2 zwyciężył Brazylijczyk Diogo Moreira, który z dorobkiem 281 pkt umocnił się na pozycji lidera mistrzostw świata. Drugi w tej klasie był Holender Collin Veijer, a trzeci Kolumbijczyk David Alonso. Na szóstej pozycji na mecie zameldował się wicelider Moto2 Hiszpan Manuel Gonzales.

W Moto3 najszybszy był Hiszpan Maximo Quiles, a Hiszpan Jose Antonio Rueda, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł, nie startował.

Ostatnia w sezonie 22. runda motocyklowych MŚ odbędzie się 16 listopada na torze w Walencji.

ST, PAP