Kapitalny mecz Alcaraza! Hiszpan z przytupem rozpoczął tegoroczne ATP Finals

Pierwszy set miał niezwykle wyrównany przebieg. Choć Alcaraz zdołał przełamać rywala już w czwartym gemie, nie utrzymał przewagi zbyt długo - w siódmej partii De Minaur odpowiedział tym samym i doprowadził do równowagi. Od tego momentu obaj tenisiści pilnowali swojego serwisu, a o losach partii zadecydował tie-break. W nim Hiszpan zachował więcej zimnej krwi - mimo że przez większą część gema musiał odrabiać straty, to w kluczowych momentach zaprezentował dojrzalszy tenis i ostatecznie zamknął seta na swoją korzyść.

Druga odsłona meczu przebiegała już pod pełną kontrolą wicelidera rankingu ATP. Alcaraz od początku narzucił wysokie tempo i szybko wypracował przewagę przełamania. Z biegiem czasu Hiszpan regularnie przejmował inicjatywę w wymianach, imponował returnem, a także skutecznością przy pierwszym podaniu. Australijczyk, mimo ambitnej postawy, nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki. "Carlitos" kontrolował przebieg wydarzeń do samego końca i pewnie przypieczętował zwycięstwo w drugim secie, a tym samym w całym spotkaniu.

W grupie Jimmy'ego Connorsa oprócz Alcaraza i De Minaura rywalizują również Lorenzo Musetti oraz Taylor Fritz. W grupie Bjorna Borga o półfinał powalczą natomiast: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Aliassime.

Finał rozegrany zostanie 16 listopada. Tytułu mistrzowskiego broni Jannik Sinner. Rok temu w finale Włoch w dwóch setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza.

Carlos Alcaraz (2. ATP) - Alex De Minaur (7. ATP) 7:6(5), 6:2.

