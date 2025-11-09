Kluczowy reprezentant kontuzjowany! Jan Urban ma powody do niepokoju

Bednarek jest w obecnym sezonie podstawowym obrońcą FC Porto. Polak wyszedł w pierwszym składzie podczas rywalizacji z Famalicao. Obrońca rozegrał jedynie 19. minut, po czym opuścił boisko.

Bednarek doznał kontuzji lewego kolana w starciu o piłkę z brazylijskim napastnikiem Marcosem Viniciosem „Sorriso”. Według informacji przekazanych przez sztab szkoleniowy FC Porto polski obrońca przejdzie badania medyczne w poniedziałek rano.

To bardzo zła informacja dla selekcjonera Jana Urbana, gdyż już 14 listopada reprezentacja Polski zagra w eliminacjach mistrzostw świata z Holandią. Trzy dni później zmierzymy się z Maltą.

Trzeba pamiętać, że z Holendrami nie będzie mógł zagrać inny środkowy obrońca Przemysław Wiśniewski, który pauzuje za kartki. Na domiar złego w niedzielę z kontuzją murawę opuścił Łukasz Skorupski z Bolognii. Z urazem, a mianowicie nadciągniętym mięśniem dwugłowym uda zmaga się natomiast Karol Świderski.

IM, Polsat Sport