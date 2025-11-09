Kluczowy reprezentant kontuzjowany! Jan Urban ma powody do niepokoju

Piłka nożna

Fatalne informacje spływają z Portugalii. Grający w FC Port Jan Bednarek musiał przedwcześnie opuścić boisko. Selekcjoner Jan Urban może stracić kolejnego piłkarza przed meczami eliminacji mistrzostw świata 2026.

Piłkarz Jan Bednarek w pomarańczowym stroju schodzi z boiska w towarzystwie dwóch osób, prawdopodobnie członków sztabu medycznego.
fot. PAP
Jan Bednarek opuszcza boisko FC Porto z powodu kontuzji

Bednarek jest w obecnym sezonie podstawowym obrońcą FC Porto. Polak wyszedł w pierwszym składzie podczas rywalizacji z Famalicao. Obrońca rozegrał jedynie 19. minut, po czym opuścił boisko.

 

Bednarek doznał kontuzji lewego kolana w starciu o piłkę z brazylijskim napastnikiem Marcosem Viniciosem „Sorriso”. Według informacji przekazanych przez sztab szkoleniowy FC Porto polski obrońca przejdzie badania medyczne w poniedziałek rano.

 

To bardzo zła informacja dla selekcjonera Jana Urbana, gdyż już 14 listopada reprezentacja Polski zagra w eliminacjach mistrzostw świata z Holandią. Trzy dni później zmierzymy się z Maltą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Jana Urbana! Reprezentant Polski z kontuzją tuż przed zgrupowaniem

 

Trzeba pamiętać, że z Holendrami nie będzie mógł zagrać inny środkowy obrońca Przemysław Wiśniewski, który pauzuje za kartki. Na domiar złego w niedzielę z kontuzją murawę opuścił Łukasz Skorupski z Bolognii. Z urazem, a mianowicie nadciągniętym mięśniem dwugłowym uda zmaga się natomiast Karol Świderski. 

IM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wrze po nagraniu Lecha Poznań. "Przyleciał w stroju Supermana"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 