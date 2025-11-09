Leo Messi dalej zachwyca! Dał Interowi historyczny awans
Lionel Messi strzelił dwie bramki, a jego Inter Miami wygrał u siebie z Nashville SC 4:0 i awansował do drugiej rundy play off piłkarskiej ligi MLS. Drużyna z Florydy pierwszy raz w historii wystąpi w półfinale Konferencji Wschodniej.
Messi trafił w 10. i 39. minucie. Po przerwie dwie bramki zdobył też Tadeo Allende.
Inter wygrał rywalizację w play off 2-1. W kolejnej rundzie zmierzy się z FC Cincinnati, które także 2-1 zwyciężyło w serii z Columbus Crew. Decydujący mecz FC Cincinnati wygrało 2:1, dzięki dwóm golom Brazylijczyka Brennera.
Od półfinałów Konferencji o awansie do kolejnego etapu decyduje tylko jedno spotkanie. Gospodarzem będzie Cincinnati, które wyżej w tabeli zakończyło sezon zasadniczy.