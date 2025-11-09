Leo Messi dalej zachwyca! Dał Interowi historyczny awans

Messi trafił w 10. i 39. minucie. Po przerwie dwie bramki zdobył też Tadeo Allende.

Inter wygrał rywalizację w play off 2-1. W kolejnej rundzie zmierzy się z FC Cincinnati, które także 2-1 zwyciężyło w serii z Columbus Crew. Decydujący mecz FC Cincinnati wygrało 2:1, dzięki dwóm golom Brazylijczyka Brennera.

Od półfinałów Konferencji o awansie do kolejnego etapu decyduje tylko jedno spotkanie. Gospodarzem będzie Cincinnati, które wyżej w tabeli zakończyło sezon zasadniczy.

Polsat Sport, PAP