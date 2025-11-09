Lider ponownie najlepszy! Umocnił się na pierwszym miejscu
Lider mistrzostw świata Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii, 21. rundę cyklu i umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Norris dzień wcześniej na torze Interlagos triumfował także w sprincie.
Drugi był Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a trzeci obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla.
Antonelli odniósł największy sukces w karierze, dotychczas jego najlepszym rezultatem w F1 była trzecia lokata w Grand Prix Kanady.
Gwiazdą wyścigu w Brazylii był Verstappen, który po wymianie silnika w bolidzie startował z pit lane z 19. miejsca. Holender nadal walczy o piąty z rzędu tytuł mistrza świata, ale Norris jest w końcówce sezonu w doskonałej formie.
Na Interlagos klęskę poniósł team Ferrari, do mety nie dojechał ani Brytyjczyk Lewis Hamilton, ani Monakijczyk Charles Leclerc.