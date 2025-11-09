Lider ponownie najlepszy! Umocnił się na pierwszym miejscu

Moto

Lider mistrzostw świata Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Brazylii, 21. rundę cyklu i umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Norris dzień wcześniej na torze Interlagos triumfował także w sprincie.

Kierowca Formuły 1 w żółto-czarnym kasku unosi palec wskazujący w górę.
fot. PAP
Lando Norris

Drugi był Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a trzeci obrońca tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bezzecchi triumfuje pod nieobecność Marqueza

 

Antonelli odniósł największy sukces w karierze, dotychczas jego najlepszym rezultatem w F1 była trzecia lokata w Grand Prix Kanady.

 

Gwiazdą wyścigu w Brazylii był Verstappen, który po wymianie silnika w bolidzie startował z pit lane z 19. miejsca. Holender nadal walczy o piąty z rzędu tytuł mistrza świata, ale Norris jest w końcówce sezonu w doskonałej formie.

 

Na Interlagos klęskę poniósł team Ferrari, do mety nie dojechał ani Brytyjczyk Lewis Hamilton, ani Monakijczyk Charles Leclerc.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FORMUŁA 1MOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Milan Pawelec: To niesamowite, jestem debiutantem, a mam na koncie już drugie zwycięstwo
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 