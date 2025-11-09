Mistrz Polski się nie zatrzymuje. Kolejne zwycięstwo Legii Warszawa

Patrick Cartier na początku spotkania był bardzo aktywny i to dzięki niemu Zastal miał trzy punkty przewagi. Szybko do kolejnego remisu doprowadzał jednak Jayvon Graves. Później świetnie prezentował się także Andrzej Pluta. Swoje akcje dokładał też Race Thompson, a po 10 minutach było 17:21.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowita końcówka w polskiej lidze! Derby rozstrzygnięte

W drugiej kwarcie Legia dość szybko uciekała nawet na 10 punktów po trójce Pluty. Zielonogórzanie w tej części gry nie byli w stanie nawiązać rywalizacji. Do ataku przyjezdnych włączył się Michał Kolenda, a różnica rosła. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:42.

Po przerwie nadal rewelacyjny był Andrzej Pluta, a dzięki niemu drużyna trenera Heiko Rannuli ciągle utrzymywała bezpieczną przewagę. W zespole z Zielonej Góry ciągle brakowało zawodnika, który odrabiałby straty, nawet mimo prób Patricka Cartiera i Marcina Woronieckiego. Po rzucie z dystansu Jayvona Gravesa po 30 minutach było 50:70.

W czwartej kwarcie goście nadal kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a szkoleniowiec z Estonii mógł swobodnie rotować składem. Dzięki akcji 2+1 Wojciecha Tomaszewskiego różnica wzrosła aż do 25 punktów. Sporo minut dostał też Błażej Czapla. Ostatecznie Legia zwyciężyła 88:71.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jayvon Graves z 21 punktami i 5 zbiórkami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Conley Garrison z 18 punktami, 8 zbiórkami i 8 asystami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 7. kolejka

Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa 71:88 (17:21, 11:21, 22:28, 21:18)

Zastal: Conley Garrison 20, Patrick Cartier 19, Andrzej Mazurczak 8, Phil Fayne 5, Jayvon Maughmer 5, Krzysztof Sulima 5, Filip Matczak 4, Marcin Woroniecki 3, Jakub Kowacki 1, Michał Sitnik 1, Jakub Szumert 0;

Legia: Jayvon Graves 21, Andrzej Pluta 18, Shane Hunter 10, Michał Kolenda 9, Race Thompson 9, Carl Ponsar 8, Błażej Czapla 6, Wojciech Tomaszewski 4, Maksymilian Wilczek 3, Ojars Silins 0.

PLK.PL