Musisz to zobaczyć! Nokaut w walce wieczoru na gali UFC (WIDEO)

Sporty walki

Gabriel Bonfim (19-1) i Randy Brown (20-7) stanęli naprzeciwko siebie w walce wieczoru podczas gali UFC, która odbyła się w nocy z soboty (8.11) na niedzielę (9.11) w Las Vegas. Pojedynek zakończył się w drugiej rundzie, kiedy efektownym nokautem popisał się Bonfim.

Dwóch zawodników MMA w trakcie walki w oktagonie, jeden wykonuje kopnięcie
fot. Polsat Sport
Efektowny nokatu w walce wieczoru gali UFC

Pierwszą rundę pojedynku obaj zawodnicy spędzili badając swoich rywali. Przez to kibice nie zobaczyli wielu ciekawych wymian ciosów, jednak można było zaobserwować, że zarówno Brazylijczyk, jak i Jamajczyk mają podobny plan na tę walkę. Obaj używali bowiem wielu kopnięć w nogi. Do zwarcia doszło na kilkadziesiąt sekund przed końcem pierwszej rundy, jednak Brown trafił rywala palcem w oko, przez co starcie musiało zostać na chwilę wstrzymane. 

 

ZOBACZ TAKŻE: UFC: Bonfim vs Brown. Wyniki i skróty walk

 

W kolejnej części pojedynku obaj zawodnicy śmielej ruszyli do ataku. Doszło do kilku wymian ciosów, jednak nic nie zapowiadało tego, co miało zdarzyć się na prawie trzy i pół minuty przed końcem rundy. 

 

Bonfim złapał rywala w klinczu. Brown na sekundę opuścił gardę i dokładnie ten moment wykorzystał Brazylijczyk. Bonfim z pełną siłą uderzył kolanem w podbródek rywala. Jamajczyk błyskawicznie padł na ziemię i było widać, że nie jest już w stanie kontynuować walki. Do akcji wkroczył sędzia, którzy przerwał pojedynek. 

 

Skrót całej walki, łącznie z efektownym nokautem, można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

 

Zobacz także

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
GABRIEL BONFIMMMARANDY BROWNSPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Armia Fight Night 4: Kilkanaście sekund i widowiskowy nokaut w walce kobiet!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 