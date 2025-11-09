Musisz to zobaczyć! Nokaut w walce wieczoru na gali UFC (WIDEO)
Gabriel Bonfim (19-1) i Randy Brown (20-7) stanęli naprzeciwko siebie w walce wieczoru podczas gali UFC, która odbyła się w nocy z soboty (8.11) na niedzielę (9.11) w Las Vegas. Pojedynek zakończył się w drugiej rundzie, kiedy efektownym nokautem popisał się Bonfim.
Pierwszą rundę pojedynku obaj zawodnicy spędzili badając swoich rywali. Przez to kibice nie zobaczyli wielu ciekawych wymian ciosów, jednak można było zaobserwować, że zarówno Brazylijczyk, jak i Jamajczyk mają podobny plan na tę walkę. Obaj używali bowiem wielu kopnięć w nogi. Do zwarcia doszło na kilkadziesiąt sekund przed końcem pierwszej rundy, jednak Brown trafił rywala palcem w oko, przez co starcie musiało zostać na chwilę wstrzymane.
W kolejnej części pojedynku obaj zawodnicy śmielej ruszyli do ataku. Doszło do kilku wymian ciosów, jednak nic nie zapowiadało tego, co miało zdarzyć się na prawie trzy i pół minuty przed końcem rundy.
Bonfim złapał rywala w klinczu. Brown na sekundę opuścił gardę i dokładnie ten moment wykorzystał Brazylijczyk. Bonfim z pełną siłą uderzył kolanem w podbródek rywala. Jamajczyk błyskawicznie padł na ziemię i było widać, że nie jest już w stanie kontynuować walki. Do akcji wkroczył sędzia, którzy przerwał pojedynek.
Skrót całej walki, łącznie z efektownym nokautem, można obejrzeć w załączonym materiale wideo.
