Niebywałe! 16:0 na mistrzostwach świata

Sytuacja w grupie B przed trzecią serią gier wyglądała następująco. Faworyzowana Portugalia prowadziła z sześcioma punktami na koncie. Druga Japonia miała cztery oczka po sensacyjnym remisie z Nową Kaledonią. Piłkarze tego francuskiego terytorium zamorskiego wyprzedzali Maroko, które zanotowało dwie porażki.

Japończycy w bezpośrednim meczu, dość niespodziewanie pokonali Portugalię 2:1, więc oba zespoły zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej rundy. O trzecie miejsce walczyli zatem Marokańczycy oraz Nowokaledończycy.

Worek z bramkami rozwiązał się już w 3. minucie. Nie minęło 20 minut, a było już 3:0. Marokańczycy wiedzieli jednak, że liczba strzelonych goli może mieć duże znaczenie w kontekście walki o awans, gdyż osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc wywalczy sobie grę w kolejnej fazie turnieju.

Reprezentacja Nowej Kaledonii od 22 do 31 minuty obejrzeli dwie czerwone kartki, a Marokańczycy mogli spokojnie kontynuować strzelecki festiwal. Do przerwy było 7:0. Po zmianie stron padło jeszcze 9 bramek i ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 16:0. To najwyższy rezultat w historii mistrzostw świata do lat 17. Na listę strzelców wpisało się aż dziewięciu piłkarzy afrykańskiej drużyny.

Co ciekawe, Maroko we wcześniejszych dwóch spotkaniach nie zanotowało ani jednego trafienia. Dzięki wysokiemu wynikowi Marokańczycy wskoczyli na pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc.

Maroko U-17 - Nowa Kaledonia U-17 16:0

Bramki: Soukrat 3, Ibn Salah 11, 18, Eddaoudi 41, 42, Hidaoui 44, Baha 45+2, 50, El Khalfioui 48, Haddani 56, 59, Ouazane 73, 90+2, Andrew 76-sam, El Aoud 80, 90