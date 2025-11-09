Niesamowita końcówka w polskiej lidze! Derby rozstrzygnięte

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane, chociaż częściej na prowadzeniu utrzymywali się gospodarze. Dopiero po późniejszej trójce Kamila Łączyńskiego goście zdobywali przewagę. Sopocianie odpowiedzieli serią 7:0 i po rzutach Paula Scruggsa oraz Dylana Addae-Wusu przejmowali inicjatywę. Straty w końcówce zmniejszył jeszcze Michael Okauru - po 10 minutach było tylko 23:22. Ray Cowels dość szybko w drugiej kwarcie dawał nawet dziewięć punktów przewagi gospodarzom. Okauru i Zyskowski ponownie odrabiali straty. W końcu kolejne trafienie tego pierwszego ponownie zmieniało sytuację na korzyść przyjezdnych! Ostatecznie dzięki Okauru pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:39.

ZOBACZ TAKŻE: Dziesięć punktów Sochana! San Antonio Spurs ze zwycięstwem

Po przerwie Jakub Schenk wraz z Mikołajem Witlińskim odzyskali prowadzenie ekipy trenera Mikko Larkasa. Einaras Tubutis i Luke Barrett dość szybko ponownie zmieniali sytuację - to tylko potwierdza, jak bardzo wyrównany był to mecz. Późniejsze trafienie Jarosława Zyskowskiego oznaczało jednak siedem punktów przewagi gdynian! Po 30 minutach było 57:62. Na początku czwartej kwarty po trójkach Jakuba Garbacza i Kamila Łączyńskiego zespół trenera Mantasa Cesnauskisa uciekał nawet na 11 punktów. Gospodarze ponownie zmniejszali straty - nawet do czterech punktów dzięki trafieniu Kenny’ego Goinsa. Na około 2,5 minuty przed końcem po trójce Jakuba Schenka był remis! W końcówce niesamowite rzuty trafiał Courtney Ramey. Później do kolejnego wyrównania doprowadził Witliński. W decydującej akcji faulowany był Ramey, który wykorzystał rzuty wolne, a jego AMW Arka wygrała 85:83!

Najlepszym zawodnikiem gości był Mike Okauru z 19 punktami i 6 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Jakub Schenk z 18 punktami i 8 asystami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Energa Trefl Sopot - AMW Arka Gdynia 83:85 (23:22, 14:17, 20:23, 26:23).

Punkty:

Energa Trefl Sopot: Jakub Schenk 18, Paul Scruggs 16, Mikołaj Witliński 14, Raymond Cowels 12, Mindaugas Kacinas 9, Kenneth Goins 7, Szymon Zapała 4, Dylan Addae-Wusu 3, Szymon Nowicki 0, Szymon Kiejzik 0.

AMW Arka Gdynia: Mike Okauru 19, Courtney Ramey 12, Jarosław Zyskowski 12, Einaras Tubutis 10, Kamil Łączyński 10, Luke Barrett 10, Jakub Garbacz 8, Kresimir Ljubicic 4, Filip Kowalczyk 0.

PLK.pl