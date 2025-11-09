Niesamowita końcówka w polskiej lidze! Derby rozstrzygnięte
AMW Arka wygrała derby Trójmiasta w ORLEN Basket Lidze! Gdynianie pokonali Energa Trefla Sopot 85:83. W końcówce kluczowym zawodnikiem był Courtney Ramey.
Energa Trefl Sopot - AMW Arka Gdynia. Skrót meczu
Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane, chociaż częściej na prowadzeniu utrzymywali się gospodarze. Dopiero po późniejszej trójce Kamila Łączyńskiego goście zdobywali przewagę. Sopocianie odpowiedzieli serią 7:0 i po rzutach Paula Scruggsa oraz Dylana Addae-Wusu przejmowali inicjatywę. Straty w końcówce zmniejszył jeszcze Michael Okauru - po 10 minutach było tylko 23:22. Ray Cowels dość szybko w drugiej kwarcie dawał nawet dziewięć punktów przewagi gospodarzom. Okauru i Zyskowski ponownie odrabiali straty. W końcu kolejne trafienie tego pierwszego ponownie zmieniało sytuację na korzyść przyjezdnych! Ostatecznie dzięki Okauru pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:39.
Po przerwie Jakub Schenk wraz z Mikołajem Witlińskim odzyskali prowadzenie ekipy trenera Mikko Larkasa. Einaras Tubutis i Luke Barrett dość szybko ponownie zmieniali sytuację - to tylko potwierdza, jak bardzo wyrównany był to mecz. Późniejsze trafienie Jarosława Zyskowskiego oznaczało jednak siedem punktów przewagi gdynian! Po 30 minutach było 57:62. Na początku czwartej kwarty po trójkach Jakuba Garbacza i Kamila Łączyńskiego zespół trenera Mantasa Cesnauskisa uciekał nawet na 11 punktów. Gospodarze ponownie zmniejszali straty - nawet do czterech punktów dzięki trafieniu Kenny’ego Goinsa. Na około 2,5 minuty przed końcem po trójce Jakuba Schenka był remis! W końcówce niesamowite rzuty trafiał Courtney Ramey. Później do kolejnego wyrównania doprowadził Witliński. W decydującej akcji faulowany był Ramey, który wykorzystał rzuty wolne, a jego AMW Arka wygrała 85:83!
Najlepszym zawodnikiem gości był Mike Okauru z 19 punktami i 6 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Jakub Schenk z 18 punktami i 8 asystami.
Energa Trefl Sopot - AMW Arka Gdynia 83:85 (23:22, 14:17, 20:23, 26:23).
Punkty:
Energa Trefl Sopot: Jakub Schenk 18, Paul Scruggs 16, Mikołaj Witliński 14, Raymond Cowels 12, Mindaugas Kacinas 9, Kenneth Goins 7, Szymon Zapała 4, Dylan Addae-Wusu 3, Szymon Nowicki 0, Szymon Kiejzik 0.
AMW Arka Gdynia: Mike Okauru 19, Courtney Ramey 12, Jarosław Zyskowski 12, Einaras Tubutis 10, Kamil Łączyński 10, Luke Barrett 10, Jakub Garbacz 8, Kresimir Ljubicic 4, Filip Kowalczyk 0.