Po raz pierwszy w sezonie! Ważne zwycięstwo siatkarzy z Częstochowy

Spotkanie od mocnego uderzenia rozpoczęli gospodarze, którzy po trzech asach serwisowych Jakuba Kiedosa prowadzili 5:0. Na przestrzeni seta utrzymywali wyraźną przewagę (10:3, 19:12), grając skutecznie w ataku. Ekipa z Częstochowy pewnie wygrała 25:18, a ostatni punkt przyniósł jej serwis rywali w siatkę.





W drugiej odsłonie lepsze otwarcie zaliczyli suwalczanie (3:6), którzy przez dłuższy czas utrzymywali kilkupunktową przewagę. Siatkarze Norwida łapali kontakt (15:16, 18:19), ale ułatwili zadanie rywalom, popełniając w całym secie aż trzynaście błędów własnych. Goście dowieźli przewagę, a wynik na 23:25 ustalił skutecznym atakiem Joaquin Gallego.

Siatkarze z Częstochowy udanie otworzyli trzecią partię (5:1), ale przyjezdni dość szybko odrobili straty (9:9). Ekipa trenera Guillermo Falaski zdołała odbudować przewagę (18:14). W porównaniu z poprzednim setem gospodarze ograniczyli ilość błędów własnych, grali skutecznie w ataku i dokładali punkty blokiem. Seta zamknął Patrik Indra mocnym uderzeniem po bloku rywali (25:21).

Set numer cztery przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów. Raz jedna, raz druga strona miała minimalną zaliczkę, a wynik długo oscylował wokół remisu (6:6, 12:12). W końcówce lepsi byli siatkarze z Suwałk, którzy wygrali serię akcji od stanu 18:19; dobrą zmianę dał David Smith, a po asie Bartosza Filipiaka gospodarze przegrywali 19:23. Skuteczny atak Smitha zakończył tę partię (20:25).

W tie-breaku od początku minimalną przewagę miał zespół z Częstochowy. Przed zmianą stron gospodarze odskoczyli na trzy oczka po punktowym bloku (8:5), później prowadzili 10:6, ale przeciwnicy złapali kontakt (10:9). Częstochowianie utrzymali przewagę. Patrik Indra skończył kontrę na wagę piłki meczowej, a blok Luciano De Cecco zakończył to spotkanie w kolejnej akcji (15:12).

Steam Hemarpol wygrał pierwsze spotkanie w obecnym sezonie. Drużyna z Suwałk wywalczyła pierwszy punkt, ale nadal pozostaje bez zwycięstwa.

Najwięcej punktów: Patrik Indra (24), Jakub Kiedos (16), Milad Ebadipour (14), Jakub Nowak (14), Sebastian Adamczyk (10) – Steam; Bartosz Filipiak (21), Asparuh Asparuhov (18) – Ślepsk. Sporo błędów własnych - gospodarze zepsuli aż 24 zagrywki, a rywale 19. MVP: Luciano De Cecco.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (25:18, 23:25, 25:21, 20:25, 15:12)

Steam: Luciano De Cecco, Jakub Kiedos, Jakub Nowak, Patrik Indra, Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk – Mateusz Masłowski (libero) oraz Tomasz Kowalski, Bartłomiej Lipiński, Samuel Jeanlys. Trener: Guillermo Falasca.

Ślepsk: Asparuh Asparuhov, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Henrique Honorato, Joaquin Gallego, Kamil Droszyński – Jakub Kubacki (libero) oraz Antoni Kwasigroch, Karol Jankiewicz, Damian Wierzbicki, David Smith. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

