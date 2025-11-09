Odwrócili losy meczu! Siatkarze Perugii podnieśli się po klęsce 11:25 w drugim secie

Piacenza miała przewagę od początku premierowej partii, którą wygrała dość pewnie 25:20. Drugi set był pokazem siatkarskiej dominacji, bo gospodarze rozbili rywali - w końcówce prowadzili 22:9, ostatecznie wygrali 25:11.

Zobacz także: Siatkarski turniej przełożony! Zostanie rozegrany podczas... Świąt Bożego Narodzenia

W trzecim secie gwiazdy Perugii się jednak przebudziły i drużyna wróciła do gry, choć musiała sobie radzić bez pierwszego rozgrywającego. Simone Giannelli z powodu problemów zdrowotnych już wcześniej opuścił boisko. Jego zmiennik, osiemnastoletni Bryan Argilagos, poradził sobie jednak na tyle dobrze, że przyjezdni wygrali dwa kolejne sety (21:25, 21:25).

W tie-breaku siatkarze Perugii poszli za ciosem i od początku dominowali na parkiecie. Przy zmianie stron mieli sześć oczek zaliczki (2:8), a w końcówce nie dali sobie odebrać zwycięstwa. Wassim Ben Tara przypieczętował wygraną skutecznym atakiem (15:8).

Najwięcej punktów zdobyli Alessandro Bovolenta (21) – dla Piacenzy oraz Wassim Ben Tara (14) – dla Perugii. Kamil Semeniuk wywalczył dla zwycięskiej ekipy 10 oczek (8/22 = 36% skuteczności w ataku + 2 asy); dwa pierwsze sety były słabe w wykonaniu reprezentanta Polski, ale od trzeciej partii prezentował się zdecydowanie lepiej.

Sir Susa Scai Perugia jest liderem tabeli rozgrywek SuperLega. W pięciu dotychczasowych meczach odniosła komplet zwycięstw i wywalczyła 13 punktów. Jest jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie ligi włoskiej.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia 2:3 (25:20, 25:11, 21:25, 21:25, 8:15)

Piacenza: Jose Miguel Gutierrez, Robertlandy Simon, Paolo Porro, Efe Mandiraci, Gianluca Galassi, Alessandro Bovolenta – Domenico Pace (libero) oraz Henri Leon, Francesco Comparoni, Dragan Travica, Lukas Bergmann, Joris Seddik. Trener: Dante Boninfante.

Perugia: Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Roberto Russo – Massimo Colaci (libero) oraz Bryan Argilagos, Donovan Dzavoronok, Yuki Ishikawa. Trener: Angelo Lorenzetti.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA