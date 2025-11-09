Ważna informacja! Chodzi o zdrowie Ewy Pajor

Pajor doznała poważnie wyglądającej kontuzji podczas wyjazdowego meczu kobiecej drużyny Barcelony z Atletico Madryt, który odbył się 12 października. Było to słodko-gorzkie spotkanie dla reprezentantki Polski, ponieważ zdobyła w nim bramkę, ale z powodu urazu musiała opuścić boisko w 71. minucie.

Najpierw wydawało się, że Pajor zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. Taka diagnoza byłaby dewastująca dla Polki, ponieważ oznaczałaby wielomiesięczną rekonwalescencję. Jak poinformowano jednak w oficjalnym komunikacie "Dumy Katalonii", Pajor nabawiła się kontuzji tylno-bocznego kompleksu prawego kolana, przez co jej przerwa w grze nie powinna trwać aż tak długo.

W sobotę 8 listopada trener kobiecej drużyny Barcelony Pere Romeu przekazał świetną wiadomość dla polskich kibiców. Pajor już wraca do zdrowia i ma pojawić się w kadrze meczowej "Blaugrany" na najbliższe spotkanie. "Duma Katalonii" zagra z Deportivo Abanca w 10. kolejce La Liga F już w południe 9 listopada.

AA, Polsat Sport