PKO BP Ekstraklasa: Arka Gdynia - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo

Beniaminek z Gdyni przystępuje do starcia z Lechem po kompromitującej porażce 1:5 z Górnikiem Zabrze. Podopieczni Dawida Szwargi w drugiej odsłonie spotkania w odstępie dwudziestu minut stracili cztery gole. Defensywa to właśnie największa bolączka ekipy z Gdyni, szczególnie widać to w meczach wyjazdowych. W roli gościa Arka zdążyła stracić już w tym sezonie 21 bramek, strzelając przy tym zaledwie dwie. Gdynianie mają jednak przewagę pięciu punktów nad strefą spadkową, a to za sprawą dobrej dyspozycji w rywalizacjach na własnym terenie - w roli gospodarza Arka jeszcze nie przegrała.





Lech z kolei jest niepokonany w ligowych meczach wyjazdowych. Nie zmienia to faktu, że ostatnie tygodnie z pewnością nie są zadowalające dla sympatyków "Kolejorza”. Ich ulubieńcy z ostatnich sześciu meczów we wszystkich rozgrywkach wygrali tylko jeden - z czwartoligowym Gryfem Słupsk w ramach Pucharu Polski. W tabeli PKO BP Ekstraklasy poznaniacy tracą już do pierwszego Górnika osiem "oczek”. Zwycięstw brakuje również w Lidze Konferencji, gdzie Lech przegrał dwa ostatnie spotkania z hiszpańskim Rayo Vallecano 2:3 i gibraltarskim Lincolnem 0:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 20:15.

ST, Polsat Sport