PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Korona czeka już ponad miesiąc na ligowe zwycięstwo. W międzyczasie awansowali jednak do 1/8 finału Pucharu Polski, wygrywając ze Zniczem Pruszków 3:0. Po ostatniej kolejce podopieczni Jacka Zielińskiego mogą czuć rozgoryczenie, ponieważ bezbramkowo zremisowali z czerwoną latarnią ligi - Piastem Gliwice. Ekipa z Kielc dzięki świetnemu początkowi sezonu wciąż znajduje się w górnej części tabeli.





Raków przystępuje do spotkania w zupełnie innych nastrojach. Zawodnicy Marka Papszuna odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo - na wyjeździe ograli Jagiellonię Białystok 2:1. Dubletem popisał się sprowadzony latem z GKS-u Katowice Oskar Repka. Po słabym początku sezonu częstochowianie w ostatnim czasie zaczęli lepiej punktować i z każdą kolejką zmniejszają stratę do czołówki tabeli. Na ostatnich siedem ligowych spotkań przegrali tylko jedno - z Cracovią na wyjeździe 0:2.





Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:45.

ST, Polsat Sport