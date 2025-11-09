PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Stołeczna ekipa z każdą kolejną kolejką oddala się od walki o czołowe miejsca w lidze. W ostatniej serii gier Legia w końcówce uratowała remis w wyjazdowym starciu z Widzewem Łódź. Bramkę dającą gościom punkt zdobył Ermal Krasniqi. Warszawiacy na ligowe zwycięstwo czekają już od końcówki września, pokonali oni wtedy przed własną publicznością Pogoń Szczecin 1:0. W niedzielnej konfrontacji z Termalicą drużynę ponownie poprowadzi tymczasowy szkoleniowiec - Inaki Astiz.





Jeszcze dłużej od Legii na zwycięstwo ligowe czeka Termalica. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy po raz ostatni trzy punkty zainkasował na początku sierpnia, pokonał wtedy obecnego lidera rozgrywek Górnika Zabrze 1:0. Od tego czasu piłkarze Marcina Brosza zdołali trzy razy zremisować, reszta ligowych konfrontacji to porażki. Takie wyniki sprawiają, że Bruk-Bet od kilku kolejek znajduje się w strefie spadkowej i do miejsca dającego utrzymanie traci pięć punktów.





Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:45.

ST, Polsat Sport