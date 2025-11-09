PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń w minionej kolejce przegrała pierwszy mecz pod wodzą Thomasa Thomasberga. Drużyna ze Szczecina poległa w Płocku z Wisłą 0:2. W tabeli sytuacja szczecinian nie wygląda obiecująco, do liderującego Górnika "Portowcy” tracą aż dwanaście punktów. Grosicki i spółka lepiej radzą sobie w Pucharze Polski, gdzie po dogrywce pokonali Legię 2:1 i awansowali do 1/8 finału tych rozgrywek.





W ostatniej ligowej kolejce, podobnie jak Pogoń, Jagiellonia odniosła porażkę. Podopieczni Adriana Siemieńca przegrali na własnym stadionie 1:2 z Rakowem Częstochowa. Kolejkę wcześniej takim samym rezultatem na niekorzyść białostoczan zakończyło się wyjazdowe starcie z Górnikiem Zabrze. Takie rozstrzygnięcia sprawiły, że Jagiellonia traci już do pierwszego Górnika pięć "oczek”.





Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:30.

ST, Polsat Sport