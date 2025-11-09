Przed nami kolejne ciekawe spotkanie w siatkarskiej PlusLidze! Tym razem mistrz Polski – Bogdanka LUK Lublin podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów w hali Globus. Obie ekipy mają za sobą świetny początek sezonu, ale faworytem będzie drużyna z Wilfredo Leonem w składzie.

Siatkarze z Lublina od początku sezonu zachwycają swoich kibiców formą. Podopieczni Stephana Antigi pokonali Norwid Częstochowa, aby w następnym spotkaniu wygrać po tie-breaku z ZAKSĄ. Potem przyszły Derby Lubelszczyzny z InPost ChKS Chełm zakończone zwycięstwem bez straty seta i zdobyty Superpuchar po starciu z JSW Jastrzębskim Węglem.

PGE GiEK Skra przegrała na starcie po tie-breaku z Indykpol AZS-em Olsztyn, ale pokonała w trzech setach Cuprum Stilon Gorzów. Co ważniejsze – bełchatowianie wygrali pięciosetowe starcie z ZAKSĄ i zapisali punkty na swoim koncie. Świetny sezon rozgrywają nieoczywiści bohaterowie drużyny – środkowy Bartłomiej Lemański oraz atakujący Bartosz Krzysiek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

