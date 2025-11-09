Przed nami kolejne spotkanie 4. kolejki PlusLigi, w którym siatkarze z Częstochowy podejmą drużynę Ślepska. Obie ekipy nie mogą zaliczyć początku sezonu do udanych, więc z pewnością jedna z nich odetchnie z ulgą przy końcowym wyniku.

Częstochowianie, których grą dowodzi od tego sezonu legendarny Luciano De Cecco nie odnieśli jeszcze zwycięstwa, co może martwić nawet najbardziej wiernych fanów. Drużyna, która przebojem wdarła się do zeszłorocznych play-offów w trzech pierwszych spotkaniach przegrała z Bogdanką LUK Lublin, Aluron CMC Wartą Zawiercie i przede wszystkim Barkomem Każany Lwów.

Ślepsk z kolei również nie wygrał ani jednego meczu przegrywając kolejno z Asseco Resovią Rzeszów, JSW Jastrzębskim Węglem i Energa Treflem Gdańsk. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza chcą zapunktować z prezentującym słabszą formę rywalem i właśnie w niedzielę nadarzy się ku temu okazja.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

