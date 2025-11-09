Podbija internet, czy podbije Babilon MMA?

Już 21 listopada odbędzie się gala Babilon MMA 55. W Radomiu obok takich zawodników jak Szymon Kołecki, Marcin Łazarz czy Krzysztof Głowacki kibice zobaczą kilka młodych talentów. Jednym z nich jest Stanisław Telejko, który szybko rozwija się nie tylko pod względem sportowym.

Młody zawodnik MMA i kickboxingu zaprezentował formę przed galą

Telejko to bardzo młody zawodnik, który łączy starty w MMA oraz w kickboxingu. Na jego koncie są już mistrzostwa Polski, a także medale z imprez międzynarodowych. W organizacji Babilon MMA zadebiutował 14 marca 2025 roku podczas gali z numerem 51. Jego rywalem był Franciszek Delura, a starcie odbyło się w formule semi pro, w umownym limicie do 69 kg.

 

Telejko zaczął bardzo dobrze, dość szybko posłał rywala na deski. Po chwili jednak sam przyjął mocny cios i zapoznał się z matą. W drugiej rundzie walka przeniosła się do parteru, a tam karty rozdawał 17-latek. W pewnym momencie zapiął ciasne duszenie i sędzia musiał przerwać pojedynek.

 

Zawodnik z Wieliszewa rozwija się nie tylko pod względem sportowym. Młody fighter prężnie działa w mediach społecznościowych. W serwisie Youtube na jego kanale można zobaczyć treningi, przygotowania do walk, relacje z obozów oraz zawodów m.in. wspomnianej gali Babilon. Do tego są tam filmiki nie związane z tematyką sportów walki. Vlogi osiągają coraz lepszą oglądalność, ponadto Telejko jest również aktywny w serwisie X (dawniej Twitter), na Tik Toku oraz Instagramie.

 

Podczas Babilon MMA 55 w Radomiu rywalem Telejki będzie również młody i zdolny Jakub Cichowicz. W walce wieczoru tego wydarzenia Marcin Łazarz po raz drugi zmierzy się z Szymonem Kołeckim. Stawką tego pojedynku będzie pas mistrzowski kategorii półciężkiej. Zobaczymy również rewanż Krzysztofa Głowackiego z Jordanem Nandorem.

 

Gala Babilon MMA 55 już 21 listopada. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

IM, Polsat Sport
