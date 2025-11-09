Polki czwartą drużyną świata

Losy najniższego miejsca na podium rozstrzygnęły się już po grze pojedynczej. W niej Kostecka przegrała na otwarcie z Tereza Hermanovą 2:6, 1:6, a potem Sybicka po zaciętej walce w trzech setach uległa 6:2, 4:6, 6:7 (5-7) Janie Kovackovej. W tej sytuacji kapitanowie obydwu zespołów zrezygnowali z rozgrywania meczu deblowego.

W turnieju w Chile z udziałem 16 najlepszych reprezentacji narodowych świata do lat 16, Polki prowadzili: jako kapitan Łukasz Kuboszek, Trener Główny Kadry Narodowej PZT U14 i U16, a także Bolesław Szmyd, Trener Główny przygotowania motorycznego KN PZT koordynator.

W pierwszej fazie Round Robin, Oliwia, Barbara i Antonina uporały się łatwo -po 3:0 z ekipami Peru i Austrii, a w meczu o pierwsze miejsce w grupie A przegrały 0:3 z Amerykankami, najwyżej rozstawionymi w imprezie.

Zajmując drugie miejsce w tabeli wywalczyły awans do fazy play off, a w niej sprawiły sporą niespodziankę eliminując turniejowe „dwójki” - Rumunki 2:1, wcześniej niepokonane w trzech spotkaniach grupowych. W sobotnim półfinale Polki musiały uznać wyższość Francuzek (nr 3.), którym uległy 0:3.

Awans do Billie Jean King Cup Junior Finals 2025 polskie tenisistki wywalczyły w lipcu zdobywając brązowe medale w Drużynowych Mistrzostwach Europy – Tennis Europe Summer Cups. W czeskich Mariańskich Łaźniach zamiast Antoniny wystąpiła Aleksandra Zapława (Gdańska Akademia Tenisowa).

Informacja prasowa