Polsat Sport Talk - 10.11. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Inne

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat Sport Talk na tle dwóch krzeseł.
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie Filip Moterski, przewodniczący Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.

 

Nasz gość opowie o ciekawych przypadkach w swojej bogatej karierze sędziowskiej i wyjaśni niektóre zawiłości w przepisach lekkoatletycznych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska wicemistrzyni olimpijska zniknęła po sukcesie. Teraz wyjaśnia

 

Prowadzący wraz ze swoim gościem spróbują odpowiedzieć na pytania: z czego wynika fakt, że skutki falstartu potrafią być tak odmienne, oraz czy sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić człowieka w roli arbitra podczas zawodów lekkoatletycznych.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat Sport Talk.

 

Transmisja Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
CENTRALNE KOLEGIUM SĘDZIÓW PZLAFILIP MOTERSKIINNELEKKOATLETYKAPOLSAT SPORT TALKPOZOSTAŁE
