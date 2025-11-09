Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie Filip Moterski, przewodniczący Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.

Nasz gość opowie o ciekawych przypadkach w swojej bogatej karierze sędziowskiej i wyjaśni niektóre zawiłości w przepisach lekkoatletycznych.

Prowadzący wraz ze swoim gościem spróbują odpowiedzieć na pytania: z czego wynika fakt, że skutki falstartu potrafią być tak odmienne, oraz czy sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić człowieka w roli arbitra podczas zawodów lekkoatletycznych.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat Sport Talk.

Transmisja Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

