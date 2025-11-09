Poznaliśmy terminarz mistrzostw Europy siatkarek 2026. Kiedy grają Polki?
W 2026 roku zostaną rozegrane mistrzostwa Europy siatkarek. Najważniejsza impreza sezonu reprezentacyjnego odbędzie się w czterech krajach, a CEV ogłosiła terminarz tego turnieju. Jakie są daty i godziny meczów? Kiedy grają Polki? Sprawdź terminarz mistrzostw Europy siatkarek.
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 2026 zostaną rozegrane między 21 sierpnia i 6 września. Będzie to najważniejsza impreza przyszłego sezonu dla siatkarek reprezentacji Polski. Wystartują w niej 24 reprezentacje, a najlepsza z nich uzyska bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.
Zobacz także: Poznaliśmy terminarz mistrzostw Europy siatkarzy 2026. Kiedy grają Polacy?
Turniej współorganizować będą Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Areną rywalizacji w grupie A będzie Stambuł, w grupie B - Brno, w grupie C - Baku, a ekipy z grupy D gościć będzie Goteborg. Spotkania 1/8 finału i ćwierćfinały odbędą się w Stambule i Brnie. Półfinały i finał mają zostać rozegrane w Stambule.
Reprezentacja Polski w ME 2026 będzie rywalizowała w grupie A. Siatkarki trenera Stefano Lavariniego w pierwszej fazie turnieju zmierzą się z drużynami Turcji, Łotwy, Niemiec, Słowenii oraz Węgier.
Na poprzednich mistrzostwach Europy, które rozegrano w 2023 roku, złoto wywalczyła reprezentacja Turcji. Późniejsze triumfatorki wyeliminowały w ćwierćfinale reprezentację Polski.
Terminarz mistrzostw Europy siatkarek w galerii zdjęć:
Przejdź na Polsatsport.pl
Poznaliśmy terminarz mistrzostw Europy siatkarek 2026. Kiedy grają Polki?