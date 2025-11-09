Przed nami spotkanie #VolleyWrocław i PGE Budowlanych Łódź w ramach rywalizacji siatkarskiej TAURON Ligi. Oba zespoły w różnym stylu rozpoczęły tegoroczne rozgrywki, ale z pewnością na boisku we Wrocławiu nie zabraknie w niedzielę emocji.

Siatkarki z Łodzi przegrały na inaugurację ze Stalą Mielec (2:3), ale zwyciężyły w trzech kolejnych spotkaniach, w tym jednym szczególnie istotnym z Developresem Rzeszów.



Wrocławianki rozpoczęły z kolei od zwycięstwa, ale przegrały kolejne trzy spotkania. Co ważne - dwukrotnie doprowadziły do tie-breaka, co zapewniło im dwa punkty, które mogą okazać się niezwykle cenne na finiszu sezonu.



Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - PGE Budowlani Łódź od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

