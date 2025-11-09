UFC: Bonfim vs Brown. Wyniki i skróty walk

Karta główna:

170 lb: Gabriel Bonfim (19-1) pokonał Randy’ego Browna (20-7) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

125 lb: Joseph Morales (14-2) pokonał Matta Schnella (17-10) przez poddanie w pierwszej rundzie.

170 lb: Uros Medic (12-3) pokonał Muslima Salikhova (22-6) przez nokaut w pierwszej rundzie.

155 lb: Chris Padilla (17-6) pokonał Ismaela Bonfima (20-6) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

185 lb: Chris Leroy Duncan (13-2) pokonał Marco Tulio (14-2) przez nokaut w drugiej rundzie.

Karta wstępna:

145 lb: Jamall Emmers (22-8) pokonał Hydera Amila (11-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-27).

135 lb: Raoni Barcelos (21-5) pokonał Ricky’ego Simona (22-7) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

135 lb: Jacqueline Cavalcanti (10-1) pokonała Marię Bueno Silvę (10-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

265 lb: Josh Hokit (7-0) pokonał Maxa Gimenisa (6-2) przez nokaut w pierwszej rundzie.

115 lb: Denise Gomes (12-3) pokonała Tecię Pennington (15-8) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

145 lb: Daniel Marcos (18-1) pokonał Milesa Johnsa (15-5) przez poddanie w drugiej rundzie.

195 lb: Zach Reese (10-2) pokonał Jacksona McVeya (6-2) przez poddanie w drugiej rundzie.

AA, Polsat Sport