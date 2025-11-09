UFC: Bonfim vs Brown. Wyniki i skróty walk
W nocy z soboty (8.11) na niedzielę (9.11) odbyła się kolejna gala UFC w tym roku. W walce wieczoru Gabriel Bonfim (19-1) pok. Randy’ego Browna (20-7). Zobaczcie wyniki i skróty walk tej gali UFC.
Gabriel Bonfim - Randy Brown. Skrót walki
Joseph Morales - Matt Schnell. Skrót walki
Uros Medic - Muslim Salikhov. Skrót walki
Chris Padilla - Ismael Bonfim. Skrót walki
Christian Leroy Duncan - Marco Tulio. Skrót walki
Karta główna:
170 lb: Gabriel Bonfim (19-1) pokonał Randy’ego Browna (20-7) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.
125 lb: Joseph Morales (14-2) pokonał Matta Schnella (17-10) przez poddanie w pierwszej rundzie.
170 lb: Uros Medic (12-3) pokonał Muslima Salikhova (22-6) przez nokaut w pierwszej rundzie.
155 lb: Chris Padilla (17-6) pokonał Ismaela Bonfima (20-6) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.
185 lb: Chris Leroy Duncan (13-2) pokonał Marco Tulio (14-2) przez nokaut w drugiej rundzie.
Karta wstępna:
145 lb: Jamall Emmers (22-8) pokonał Hydera Amila (11-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-27).
135 lb: Raoni Barcelos (21-5) pokonał Ricky’ego Simona (22-7) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
135 lb: Jacqueline Cavalcanti (10-1) pokonała Marię Bueno Silvę (10-6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).
265 lb: Josh Hokit (7-0) pokonał Maxa Gimenisa (6-2) przez nokaut w pierwszej rundzie.
115 lb: Denise Gomes (12-3) pokonała Tecię Pennington (15-8) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).
145 lb: Daniel Marcos (18-1) pokonał Milesa Johnsa (15-5) przez poddanie w drugiej rundzie.
195 lb: Zach Reese (10-2) pokonał Jacksona McVeya (6-2) przez poddanie w drugiej rundzie.