Faworytki górą! Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek PGE Budowlanych Łódź

Siatkarki PGE Budowlanych otworzyły mecz trzema wygranymi akcjami (0:3), ale początek przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów (11:11). Później przewagę uzyskały łodzianki (11:14, 13:18), które skuteczniej od rywalek grały w ataku. W końcówce drużyna z Wrocławia zbliżyła się na dwa oczka (21:23), ale przyjezdne dowiozły korzystny rezultat. W ostatniej akcji gospodynie popełniły błąd w ataku (21:25).

Początek drugiego seta dość zaskakujący - cztery akcje wygrała ekipa z Łodzi (0:4), sześć kolejnych padło łupem gospodyń (6:4), później pięć punktów z rzędu dla przyjezdnych (6:9) i seria pięciu akcji dla ekipy z Wrocławia (11:9). Gra obu ekip falowała również w dalszej części seta. Gospodynie prowadziły 17:16, rywalki odpowiedziały serią zwieńczoną asem Alicji Grabki (17:20), ale wrocławianki jeszcze odrobiły straty (22:22). Trzy ostatnie akcje seta dla Budowlanych, które zamknęły tę część meczu punktowym blokiem (22:25).

Trzecia odsłona przyniosła równą grę obu zespołów (7:7, 15:15). W końcówce przewagę uzyskały łodzianki. Poszła punktowa seria od stanu 18:19 do 18:23, gdy zagrywała Paulina Damaske, która okazała się kluczowa dla losów tej partii. Bruna Honorio wywalczyła piłkę meczową, a Sasa Planinsec zakończyła mecz skutecznym atakiem (19:25).

Skrót meczu Volley - Budowlani:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Aimee Lemire (15), Sara Wąsiakowska (14), Natalia Dróżdż (10) – Volley; Bruna Honorio (14), Karolina Drużkowska (13) – Budowlani. W statystykach wyraźna różnica w błędach własnych - gospodynie popełniły ich 23, a łodzianki zaledwie 12. MVP: Bruna Honorio (12/33 = 36% skuteczności w ataku + 2 bloki).



#VolleyWrocław – PGE Budowlani Łódź 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)

Volley: Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Sara Wąsiakowska, Aimee Lemire, Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska – Martyna Wysoczańska (libero) oraz Joanna Garncarz. Trener: Wojciech Kurczyński.

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Karolina Drużkowska, Joanna Lelonkiewicz, Bruna Honorio, Rodica Buterez – Justyna Łysiak (libero) oraz Maja Storck, Paulina Damaske, Nadia Siuda, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

