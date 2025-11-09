Wielki sukces 17-latki. Polka ze złotem Pucharu Świata

Zimowe

Kornelia Woźniak zajęła pierwsze miejsce na inaugurację Pucharu Świata Juniorów w short tracku. Polka na najwyższym stopniu podium stanęła wraz z Koreanką Songmi Oh. Obie zawodniczki na dystansie 500 m miały identyczny czas.

Kornelia Woźniak z medalem i trenerem
fot, Materiały prasowe
Kornelia Woźniak zdobyła złoto podczas Pucharu Świata Juniorów w Astanie

W ten weekend w Astanie zostały rozegrane pierwsze zawody z cyklu Pucharu Świata Juniorów. Co ciekawe, w kolejny weekend zawodnicy i zawodniczki również będą rywalizować na tym torze. Dwa weekendy składają się w całość Pucharu Świata Juniorów. Dla młodych talentów nie są to jednak najważniejsze zawody - tymi będą rozgrywane na przełomie stycznia i lutego Mistrzostwa Świata Juniorów w Salt Lake City.

Kornelia Woźniak nie jest anonimową postacią w świecie tej dyscypliny. Młoda Polka ma już za sobą starty w seniorskim Pucharze Świata. Reprezentantka klubu UKS Orlica Duszniki-Zdrój, która jeszcze nie osiągnęła pełnoletniości, to jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w swoim wieku i niewykluczone, że Woźniak włączy się do rywalizacji o miejsce w kadrze na zbliżające się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

 

Młoda sprinterka w finale na 500 m nie dała się rywalce z Korei Południowej. Doszło do bardzo rzadko spotykanej sytuacji: obie zawodniczki wpadły na metę w tym samym momencie, jak się potem okazało, co do tysięcznej sekundy. Oznaczało to, że obydwie wspólnie triumfowały i odebrały złote medale.

Oprócz Woźniak dobre wyniki zanotowały również inne Polki. Anna Falkowska, rywalizująca na tym samym dystansie co 17-latka, zajęła siódme miejsce, a w zmaganiach na 1500 m na szóstej lokacie uplasowała się Michalina Wawer.

ST, Polsat Sport
KORNELIA WOŹNIAKŁYŻWIARSTWO SZYBKIEMEDALEPUCHAR ŚWIATA JUNIORÓWZIMOWE
