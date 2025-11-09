Wielki sukces 17-latki. Polka ze złotem Pucharu Świata

W ten weekend w Astanie zostały rozegrane pierwsze zawody z cyklu Pucharu Świata Juniorów. Co ciekawe, w kolejny weekend zawodnicy i zawodniczki również będą rywalizować na tym torze. Dwa weekendy składają się w całość Pucharu Świata Juniorów. Dla młodych talentów nie są to jednak najważniejsze zawody - tymi będą rozgrywane na przełomie stycznia i lutego Mistrzostwa Świata Juniorów w Salt Lake City.





Kornelia Woźniak nie jest anonimową postacią w świecie tej dyscypliny. Młoda Polka ma już za sobą starty w seniorskim Pucharze Świata. Reprezentantka klubu UKS Orlica Duszniki-Zdrój, która jeszcze nie osiągnęła pełnoletniości, to jedna z najbardziej utalentowanych zawodniczek w swoim wieku i niewykluczone, że Woźniak włączy się do rywalizacji o miejsce w kadrze na zbliżające się Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Młoda sprinterka w finale na 500 m nie dała się rywalce z Korei Południowej. Doszło do bardzo rzadko spotykanej sytuacji: obie zawodniczki wpadły na metę w tym samym momencie, jak się potem okazało, co do tysięcznej sekundy. Oznaczało to, że obydwie wspólnie triumfowały i odebrały złote medale.





Oprócz Woźniak dobre wyniki zanotowały również inne Polki. Anna Falkowska, rywalizująca na tym samym dystansie co 17-latka, zajęła siódme miejsce, a w zmaganiach na 1500 m na szóstej lokacie uplasowała się Michalina Wawer.





ST, Polsat Sport