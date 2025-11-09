Wygrali z Lechem Poznań, a teraz taka niespodzianka. Gigant zatrzymany

Biorąc pod uwagę także Ligę Mistrzów, „Królewscy” nie wygrali drugiego meczu z rzędu, a nawet nie zdobyli w nich bramki. We wtorek ulegli na Anfield Liverpoolowi 0:1.

W tabeli ekstraklasy zgromadzili 31 punktów. Rayo, które w czwartkowym meczu z Lechem Poznań w Lidze Konferencji do przerwy przegrywało 0:2, a zwyciężyło 3:2, ma 15 pkt i jest na 12. pozycji.

Wiceliderem po sobotnim zwycięstwie nad Espanyolem Barcelona 2:0 jest Villarreal - 26 pkt, ale o 21 swój mecz rozpoczyna broniąca tytułu i mająca o punkt mniej Barcelona. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo.

IM, PAP