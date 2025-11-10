7 meczów i... mistrz wyłoniony. Perfekcyjny sezon siatkarek

Siatkówka w żeńskim wydaniu nie jest w Australii szczególnie popularnym czy rozwiniętym sportem. Dość powiedzieć, że o mistrzostwo kraju walczyło w tym sezonie zaledwie sześć zespołów.

Drużyna Perth Steel przeszła przez sezon jak burza: pięciomeczową fazę zasadniczą ekipa ze stolicy stanu Australia Zachodnia zakończyła z bilansem setów 19:6 i 40 punktami na koncie, w półfinale pokonała 3:2 Queensland Pirates, a w starciu o złoto wygrała - również 3:2 - z Adelaide Storm.

- To zdecydowanie najważniejszy tytuł w mojej karierze, bo nie byłam pewna, czy po ubiegłorocznej kontuzji (zerwanie więzadeł w kolanie - przyp. red.) i operacji będę mogła w ogóle pojawić się w tym sezonie na boisku - powiedziała w rozmowie z estońskim portalem Delfi Keete Kreen, przyjmująca zespołu, a prywatnie córka legendy estońskiej siatkówki, Kaido Kreena, reprezentanta kraju w latach 1986-1997.

MVP sezonu została koleżanka Kreen z drużyny, rozgrywająca Caitlin Waterfall.

Warto zaznaczyć, że rozgrywki w żeńskiej lidze siatkarskiej w Australii znacznie różnią się od tych z TAURON Ligi. Drużyny zawsze rozgrywają pięć setów (możliwe jest więc zwycięstwo 5:0 w meczu), poszczególne partie toczą się do 18, a nie do 25, a drużyna otrzymuje dwa punkty za każdy wygrany set oraz punkty bonusowe, jeśli w całym spotkaniu wygra różnicą powyżej 20 małych punktów. Ponadto zarówno faza zasadnicza, jak i mecze półfinałowe i finał, odbywają się bez rewanżów.