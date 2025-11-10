ATP Finals: Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Relacja na żywo

Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime to mecz w ramach ATP Finals 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywa się w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów.

Finał rozegrany zostanie 16 listopada. Turniej rozgrywany jest we włoskim Turynie.

 

Tytułu mistrzowskiego broni Jannik Sinner. Rok temu w finale Włoch w dwóch setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza.

Transmisje ATP Finals 2025 na sportowych antenach Polsatu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime na Polsatsport.pl.

