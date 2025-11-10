Siatkarka z Chorwacji rozpala emocje! Czy podbije polską ligę?

Siatkówka

Przed sezonem 2025/2026 Barbara Dapić po raz pierwszy w karierze trafiła do Tauron Ligi. Siatkarka z Chorwacji zasiliła #VolleyWrocław i już nie raz udanie zaprezentowała się w barwach tej drużyny. Barbara Dapić w galerii zdjęć.

Barbara Dapić to siatkarka, która pochodzi z Chorwacji. Zdobywała doświadczenie, grając w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Korei Południowej. Ostatni sezon spędziła w Portugalii, gdzie grając w klubie SL Benfica wywalczyła mistrzostwo kraju.

 

Zobacz także: Laura Heyrman i Yacine Louati. Słynna siatkarska para gra dla klubów z Rzeszowa

 

Teraz nadszedł czas na Polskę. Atakująca podpisała kontrakt z drużyną #VolleyWrocław i pierwsze mecze w Tauron Lidze ma już za sobą. Czy w obecnym sezonie mocno zaakcentuje swą obecność na polskich parkietach? Wkrótce się o tym przekonamy.

 

Chorwacka siatkarka jest aktywna w mediach społecznościowych. Obserwuje ją na Instagramie 253 tysiące osób. Zobacz zdjęcia Barbary Dapić:

 

RM, Polsat Sport
