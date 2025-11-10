Barbara Dapić to siatkarka, która pochodzi z Chorwacji. Zdobywała doświadczenie, grając w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Korei Południowej. Ostatni sezon spędziła w Portugalii, gdzie grając w klubie SL Benfica wywalczyła mistrzostwo kraju.

Teraz nadszedł czas na Polskę. Atakująca podpisała kontrakt z drużyną #VolleyWrocław i pierwsze mecze w Tauron Lidze ma już za sobą. Czy w obecnym sezonie mocno zaakcentuje swą obecność na polskich parkietach? Wkrótce się o tym przekonamy.

Chorwacka siatkarka jest aktywna w mediach społecznościowych. Obserwuje ją na Instagramie 253 tysiące osób. Zobacz zdjęcia Barbary Dapić:

Siatkarka z Chorwacji rozpala emocje! Czy podbije polską ligę? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport