Była wiceliderka rankingu WTA ogłosiła to światu! "Kort będzie musiał jeszcze poczekać"

Ons Jabeur, która jeszcze w 2022 roku plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA, opublikowała na swoich mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie. Tunezyjka przekazała kibicom, że jeszcze poczekają na jej powrót na kort ponieważ... jest w ciąży.

Ons Jabeur, tenisistka, w akcji podczas meczu.
fot. PAP
Ons Jabeur jest w ciąży

Jabeur ostatnio na korcie pojawiła się pod koniec czerwca tego roku, kiedy brała udział w Wimbledonie. 31-latka pożegnała się z rywalizacją na trawiastych kortach w Londynie już w pierwszej rundzie, kiedy przez kontuzję musiała skreczować mecz z Wiktorią Tomową. Następnie ogłosiła, że zawiesza swoją sportową karierę. Od tego czasu kibice czekali na jej powrót na kort. 

 

Jak się okazało, fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Tenisistka w poniedziałek 10 listopada opublikowała na koncie na Instagramie nagranie wideo z udziałem swojego męża. Tunezyjka w ten sposób ogłosiła całemu światu, że w kwietniu na świat ma przyjść jej syn. 

 

Na tę wiadomość zareagowały inne tenisistki. Pod postem komentarze opublikowały między innymi: Karolína Muchova, Caroline Garcia czy Anastasia Potapova.

 

Jabeur podczas swojej kariery wygrała pięć turniejów w tourze. Najwyżej w rankingu plasowała się na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o zmagania w wielkoszlemowych rywalizacjach, to trzy razy doszła aż do finału: na US Open w 2022 roku i na Wimbledonie w 2022 i 2023 roku. 

AA, Polsat Sport
