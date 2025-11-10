Co za wyczyn! Lewandowski dołączył do największych legend La Liga! "Najbardziej szalony”

Ilekroć świat wysyła Roberta Lewandowskiego na piłkarską emeryturę i mnoży kluby, w których ma na niej terminować, od AC Milanu, przez Atletico Madryt, po Fenerbahce, tylekroć Polak pokazuje swą moc, dowodząc, że nadal stać go na wygrywanie meczów Barcelonie. Świeży przykład dał w niedzielny wieczór w Vigo, kompletując hat-tricka w starciu z Celtą.

Trafiony w prawy róg rzut karny, refleks uderzenia z pierwszej piłki, z powietrza i piękna główka w kierunku dalszego słupka – tak Robert skompletował trzy bramki, imponując skutecznością. W całym meczu oddał sześć strzałów, więc co drugi z nich znalazł drogę do siatki.

W ten sposób Robert Lewandowski poprawił własny rekord najstarszego zdobywcy hat-tricka dla Barcelony.

Co istotne, Polak dołączył do pomnikowych postaci światowej piłki: Alfreda di Stefano i Ferenca Puskasa, bo tylko oni oprócz Roberta, zdołali strzelić trzykrotnie hat-tricka w Primera Division, po ukończeniu 35 lat.

Tylko Robert Lewandowski osiągnął 75 bramek w La Liga po przekroczeniu 37 lat!

Co więcej, „Lewy” stał się najstarszym piłkarzem w dziejach La Liga, który zdobył 75 bramek po ukończeniu 30 lat. Doszedł do tej liczby, mając 37 lat, 2 miesiące i 19 dni. Dotychczasowy rekordzista Artiz Aduriz osiągnął to w wieku 36 lat, 10 miesięcy i 24 dni.

Konto „Barca Universal” na platformie X ogłosiło po wygranej nad Celtą: „Bądźmy szczerzy – Ferran Torres jest wielki, ale nadal nie jest ROBERTEM LEWANDOWSKIM.”

- To był jeden z najbardziej szalonych meczów w tym sezonie, zwłaszcza pierwsza połowa. Strzeliliśmy trzy gole, straciliśmy dwa, ale na koniec wygraliśmy bardzo trudne spotkanie i jesteśmy szczęśliwi. Wygrywać z Celtą na wyjeździe nigdy nie było łatwo, a dzięki tej wygranej nasza strata do Realu wynosi tylko dwa punkty, więc nadal go gonimy – cieszył się po meczu Robert.

Od początku tej pięknej przygody w Dumie Katalonii Polak skolekcjonował już 107 bramek dla Barcy i wyprzedził Neymara, który zdobył ich 105. Słynny Brazylijczyk potrzebował do tego wyczynu czterech lat gry w Barcelonie. Robertowi wystarczyło niewiele ponad trzy.

W niedzielę wyraźnie było widać, że Hansi Flick zdyscyplinował zespół i polecił operującym na bokach Yamalowi i Rashfordowi szukać podaniami Lewandowskiego. Zdarzały się mecze, jak choćby w Lidze Mistrzów z Club Brugge, gdy Yamal grał pod siebie. Zespół nie wychodził na tym dobrze. Tym razem Rashford asystował przy dwóch trafieniach Roberta.

Ale marząc o najwyższych trofeach, z wygraniem Ligi Mistrzów łącznie, Barcelona musi uszczelnić defensywę. Oczywiście miło się ogląda widowisko, w którym Celta, niemal natychmiast, odgryza się po straconej bramce, ale w ten sposób w Europie trudno zdobywać puchary.

W dniu rozpoczęcia zgrupowania reprezentacji Polski, dla nas, dla selekcjonera Jana Urbana, najistotniejsze, że kapitan jest w najwyższej formie. Po kontuzji nie ma już śladu. Pozostaje wymyślić tylko, kto w starciu z Holandią będzie polskim Rashfordem, dogrywającym do „Lewego” przed bramkę.

Pierwszy hat-trick Roberta Lewandowskiego pod skrzydłami Leszka Ojrzyńskiego

Gdy cały świat znowu mówi o wyczynach Roberta, w dobie, gdy nasza Ekstraklasa i czasem także 1. Liga na bocznicę wstawiają polskich trenerów, warto przypomnieć, że pierwszego hat-tricka w zawodowej piłce Lewandowski zdobył pod skrzydłami Leszka Ojrzyńskiego. Trenera, który nadał charakter Zagłębiu Lubin. Cechę, której tej drużynie brakowało bodaj od czasów, gdy za kadencji Czesława Michniewicza zdobyła mistrzostwo Polski w 2007 r.