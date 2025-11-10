Gilgeous-Alexander błyszczał, a obrońcy tytułu znowu wygrali

Popularne „Szóstki” z Filadelfii rozpoczęły znakomicie sezon, ale teraz dostały zadyszki i przegrały trzy z czterech ostatnich meczów. W niedzielę miejscowego czasu, znów bez swojego lidera, mającego problemy z kolanem Joela Embiida, przegrały u siebie z rozpędzonymi Pistons, o czym zadecydowała głównie trzecia kwarta (21:34).

Bohaterem ekipy z Detroit okazał się Cade Cunningham, który zdobył 26 punktów i zaliczył 11 asyst. Jalen Duren dołożył 21 pkt i 16 zbiórek, a Duncan Robinson 17 pkt. Ich zespół przedłużył serię do sześciu zwycięstw i poprawił swój bilans na 8-2, co jest dla Pistons najlepszym początkiem sezonu od edycji 2005/06.

W ekipie gospodarzy, mającej obecnie bilans 6-4, Tyrese Maxey zdobył 33 pkt (siedem asyst), a Andre Drummond dodał 17 pkt i 12 zbiórek.

Najlepszy bilans na Zachodzie i w całej lidze mają koszykarze Oklahoma City Thunder - 10 zwycięstw i tylko jedna porażka. Tym razem obrońcy tytułu nie dali szans ekipie Grizzlies, choć po dwóch kwartach przegrywali 51:62 (w pewnym momencie drugiej kwarty nawet różnicą 19 punktów).

Tradycyjnie najskuteczniejszy okazał się Shai Gilgeous-Alexander, który zaliczył 35 pkt, w tym dziewięć w ciągu 31 sekund czwartej kwarty. Dołożył siedem zbiórek i sześć asyst.

Chet Holmgren i Ajay Mitchell zdobyli po 21 pkt, a Isaiah Hartenstein dodał do dorobku zwycięskiej drużyny 18 pkt i 13 zbiórek.

Natomiast najlepszy w zespole Grizzlies był Jaren Jackson Jr., który rzucił 17 pkt i zaliczył siedem zbiórek. Cedric Coward dołożył 13 pkt i 10 zbiórek, a Santi Aldama zakończył mecz z 12 pkt i 9 zbiórkami.

To dziesiąte z rzędu zwycięstwo Thunder nad Grizzlies w sezonie zasadniczym. Po raz ostatni ekipa z Memphis pokonała tego rywala 7 grudnia 2022 roku.

Grizzlies przegrali w NBA pięć z ostatnich sześciu meczów, mają bilans 4-7, co daje im obecnie 10. miejsce w Konferencji Zachodniej.