Iga Świątek zakończy sezon grą w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup

Wiceliderka rankingu WTA ma za sobą intensywny rok, podczas którego rozegrała aż 79 singlowych spotkań. Żadna tenisistka ze światowej czołówki nie wychodziła na kort częściej. Świątek wygrała Wimbledon oraz turnieje WTA 1000 w Cincinnati i WTA 500 w Seulu. Awansowała też do finału imprezy WTA 500 w Bad Homburg. Grała w półfinałach Australian Open i Roland Garros oraz ćwierćfinale US Open. 24-latka w siedmiu z dziesięciu imprez rangi WTA 1000 awansowała co najmniej do najlepszej „ósemki” i tak regularna nie była pod tym względem żadna z rywalek.

- To był bardzo intensywny sezon, ale cieszę się, że ostatnie mecze rozegram w rodzinnym kraju. Atmosfera na pewno będzie świetna, a wsparcie - ogromne. Jestem za nie bardzo wdzięczna, i myślę tu o całym sezonie, bo jeżdżąc po świecie zawsze widzę czerwono-białe flagi na trybunach. Kibice nie zawodzą. Nie mogę się też doczekać spotkania z ekipą. Na pewno damy z siebie wszystko - zapewnia liderka naszej drużyny.

Polki zmierzą się z Nową Zelandią (14 listopada, 15.00) oraz Rumunią (16 listopada, 15.00). Wszystkie mecze rundy play-off Billie Jean King Cup składają się z dwóch meczów singlowych i obowiązkowego debla, a tylko najlepsza z trzech rywalizujących w Arenie Gorzów drużyn awansuje do decydującej rundy kwalifikacji. Świątek nie tylko wyjdzie na kort, ale także spotka się z kibicami w dniu przerwy, bo 15 listopada o 14.30 - czyli tuż przed meczem Nowa Zelandia - Rumunia - pojawi się na sesji autografowej z udziałem całej reprezentacji.

Najbliższa impreza będzie już trzecim w tym roku turniejem najwyższej rangi dla drużyn narodowych, który zorganizuje Polski Związek Tenisowy. Radom był w połowie kwietnie miejscem rozegranie decydującego turnieju kwalifikacyjnego do finałów Billie Jean King Cup (nasze zawodniczki zajęły drugie miejsca, za Ukrainkami i przed Szwajcarkami), a we wrześniu panowie przegrali z Brytyjczykami w meczu Pucharu Davisa, który odbył się na Polsat Plus Arenie Gdynia.

Kibice w Arenie Gorzów, czyli jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowo-widowiskowych w Polsce, zobaczą Świątek oraz zawodniczki LOTTO PZT Team: Katarzynę Kawę, debiutującą w kadrze Lindę Klimovicovą (obie BKT Advantage Bielsko-Biała) oraz Martynę Kubkę (WKT Mera Warszawa). Kapitanem drużyny jest Dawid Celt, a trenerem - Maciej Domka.

Transmisje z play-off Billie Jean King Cup będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Informacja Prasowa