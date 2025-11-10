Pochodzący z Karniowa lekkoatleta ma za sobą wyjątkowo udany rok, zakończony zdobyciem srebrnego medalu halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn i brązowego krążka mistrzostw świata w Tokio.

- W ubiegłym roku poczyniłem ogromne postępy i już wtedy przeszło mi przez myśl, że jeśli dołożę do tego odrobinę więcej, w 2025 mogę zostać lekkoatletą roku - powiedział Stefela.

W klasyfikacji generalnej tegorocznego plebiscytu skoczek wzwyż dostał 1733 punkty, wyprzedzając tyczkarkę Amalie Svabikovą (1501) i kulomiota Tomasa Stanka (1194).

Jan Stefela przerwał tym samym dominację znakomitego oszczepnika Jakuba Vadlejcha, który po tytuł Lekkoatlety Roku w Czechach sięgał w czterech poprzednich edycjach plebiscytu.