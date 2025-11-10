Pewna wygrana siatkarek ŁKS! Sokół nadal bez zwycięstwa

Premierowa partia przez dłuższy czas nie miała wielkiej historii - ŁKS Commercecon na początku wypracował sobie punktową zaliczkę (4:0, 9:2) i później utrzymywał przewagę (18:12). Ciekawie zrobiło się dopiero w końcówce. Łodzianki miały piłkę setową przy stanie 24:19, ale przyjezdne obroniły się w czterech kolejnych akcjach. Mariana Brambilla wyjaśniła jednak sytuację atakiem blok-aut (25:23). Gospodynie wygrały, choć popełniły w tym secie aż 12 błędów własnych.

Wyrównaną walkę w drugiej partii oglądaliśmy tylko w początkowych fragmentach. Później siatkarki ŁKS wygrały pięć akcji z rzędu od stanu 3:4 do 8:4 i przejęły inicjatywę. Miały przewagę w ofensywie i spokojnie utrzymywały punktowy dystans (12:7, 18:11). W końcówce poszła kolejna punktowa seria - zagrywała Daria Szczyrba, która popisała się dwoma asami, a w ostatniej akcji błąd popełniły siatkarki z Mogilna (25:15).

Set numer trzy był miał bardziej wyrównany przebieg od poprzednich, wynik długo krążył wokół remisu (7:7, 16:16). Łodzianki odskoczyły na trzy oczka po asie Anny Obiały (19:16), a kolejną punktową zagrywkę posłała Angelika Gajer (21:18). W końcówce siatkarki Sokoła nie rezygnowały, ale popełniły trzy kosztowne błędy. Spotkanie zakończył punktowy blok gospodyń (25:22).

Najwięcej punktów: Daria Szczyrba (12), Anna Obiała (10) – ŁKS; Wiktoria Kowalska (15) – Sokół. Gospodynie lepsze w polu serwisowym (asy 6–0), sporo błędów własnych po obu stronach. MVP: Anna Obiała (7/11 = 64% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).

ŁKS Commercecon Łódź – Sokół & Hagric Mogilno 3:0 (25:23, 25:15, 25:22)

ŁKS: Anna Obiała, Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba, Regiane Bidias – Anna Pawłowska (libero) oraz Thana Fayad, Katarzyna Nowak, Anastazja Hryszczuk. Trener: Adrian Chyliński.

Sokół: Maria Tsitsigianni, Aleksandra Cygan, Wiktoria Kowalska, Kinga Stronias, Paulina Brzoska, Ariadna Priante – Karolina Pancewicz (libero) oraz Sandra Świętoń, Agnieszka Cur-Słomka, Aleksandra Stachowicz, Wiktoria Nowak, Emilia Pinczewska. Trener: Mateusz Grabda.

