W poniedziałkowy wieczór dojdzie do starcia piątej z dziewiątą ekipą w tabeli. Kaliszanie mają na koncie pięć zwycięstw i trzy porażki, a ostatnio mogą pochwalić się serią dwóch kolejnych wygranych.

Z kolei goście wygrali cztery spotkania (jedno po rzutach karnych) oraz pięć przegrali. Ostatnie spotkanie wygrali 13 października.

Jak będzie tym razem? Po raz ostatni obie ekipy zmierzyły się w grudniu zeszłego roku. Kaliszanie wygrali 28:25.

NETLAND MKS Kalisz - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu NETLAND MKS Kalisz - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn na Polsatsport.pl. Transmisja meczu od 20.30 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.