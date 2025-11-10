Nie żyje medalista igrzysk olimpijskich. Był legendą polskiego boksu
Tragiczne wieści napłynęły z północy Polski. WKB Gryf Wejherowo poinformował, że 10 listopada zmarł brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Meksyku, Hubert Skrzypczak. Mężczyzna miał 82 lata.
Pochodzący z Wejherowa Skrzypczak zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Meksyku w 1968 roku w wadze papierowej. Był także mistrzem Europy z Rzymu (1967) i wicemistrzem z Berlina (1965). Wielokrotnie stawał także na podium mistrzostw Polski – zdobył tytuł mistrza kraju w 1970 roku oraz pięciokrotnie sięgał po wicemistrzostwo.
O śmierci zawodnika poinformował Wejherowski Klub Bokserski.
"Dzisiaj rano zmarł najbardziej utytułowany wychowanek Wejherowskiego Gryfa, Hubert Zenon Skrzypczak – bokser, medalista olimpijski, mistrz i wicemistrz Europy. Rodzinie oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Był to jeden z ojców naszego sukcesu, człowiek na którego zawsze mogliśmy liczyć. Człowiek który był ojcem dla wielu zawodników" - napisano w komunikacie.
W trakcie swojej wieloletniej kariery walczył aż 243 razy. 208 pojedynków wygrał, 3 zremisował i 32 przegrał.