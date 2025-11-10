Nowe wieści ws. kontuzji reprezentanta Polski. Kluczowe godziny

Jak poinformował po meczu, zakończonym wygraną FC Porto 1:0, włoski szkoleniowiec lekarz klubowy „jest dobrej myśli, jeśli chodzi o kontuzję Bednarka”.

Precyzując - Farioli wyjaśnił, że polski obrońca na skutek odniesionej kontuzji „odczuwa dyskomfort w lewym kolanie”.

- Jan zakończył spotkanie z bólem kolana – zaznaczył trener i dodał, że Polak już przed niedzielnym meczem w Famalicao miał kłopoty z nogą i „odczuwał dużą destabilizację”.

Włoch wskazał, że najpóźniej w poniedziałek rano Bednarek przejdzie badania związane z bólem kolana i wtedy będzie wiadomo więcej.

Polski defensor FC Porto doznał urazu lewego kolana w starciu o piłkę z brazylijskim napastnikiem Marcosem Viniciosem „Sorriso” w 18. minucie niedzielnego meczu i chwilę później opuścił plac gry.

29-letni Bednarek, który do tej pory rozegrał 72 spotkania w drużynie narodowej, został powołany przez selekcjonera Jana Urbana do kadry dwa ostatnie mecze grupowych eliminacji mistrzostw świata. Zajmujący drugą pozycję Biało-Czerwoni w piątek podejmą w Warszawie prowadzącą w grupie G Holandię, a trzy dni później zagrają na Malcie.