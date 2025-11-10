Osiem osób aresztowanych. Wstrzymano rozgrywki po aferze bukmacherskiej

W piątek prokuratura poinformowała o nakazie zatrzymania 21 osób, m.in. 17 arbitrów, w tym szefa stowarzyszenia i prezesa jednego z klubów najwyższego szczebla oraz byłego właściciela klubu. Wszystkie są podejrzewane o "nadużycie władzy" i "wpływ na wyniki meczów".

W poniedziałek okazało się, że decyzją sądu osiem z tych osób pozostanie w areszcie dłużej. Według agencji prasowej Anadolu jest wśród nich Murat Ozkayi, prezes klubu Eyupspor, który zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w Super Lidze. Klub nie skomentował sprawy.

Afera bukmacherska wybuchła pod koniec października, Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych – okazało się, że 371 z 571 sędziów w tureckich ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia.

Komisja Dyscyplinarna federacji na 149 arbitrów już nałożyła kary zawieszenia od ośmiu do 12 miesięcy, oskarżając ich o naruszenie zakazu obstawianie meczów piłkarskich. Nie ujawniono jednak, czy którykolwiek z sędziów obstawiał spotkania, które sam prowadził.

Prezes federacji Ibrahim Haciosmanoglu zdradził, że niektórzy arbitrzy zawierali "oszałamiającą liczbę zakładów". Jeden miał obstawiać 18 227 razy, a 42 sędziów miało ich ponad 1000. Byli jednak i tacy, którzy obstawili tylko raz.

Poza tym pod lupą śledczych znalazło się około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder. W poniedziałek TFF poinformowała, że wskutek przeprowadzonego postępowania skierowała do Rady Dyscyplinarnej wnioski o zawieszenie 1024 zawodników ze wszystkich lig, w tym 27 z ekstraklasy. Wśród nich mają być m.in. gracze mistrza kraju Galatasaray Stambuł i jego lokalnego rywala - Besiktasu.

"Z powodu prewencyjnego zawieszenia 1024 piłkarzy, pilnie rozpoczęto negocjacje z FIFA w sprawie 15-dniowego okresu transferowego i rejestracyjnego, wyłącznie na szczeblu krajowym, aby kluby mogły uzupełnić braki kadrowe" – przekazała TFF.

Poinformowano również, że na dwa tygodnie zawieszono rozgrywki drugiej i trzeciej ligi. We wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu ma się zebrać zarząd federacji.

- Mamy do czynienia z kryzysem moralnym w tureckim futbolu - podsumował prezes Haciosmanoglu.

