Osłabienie rywala Polski! Ważna informacja przed Billie Jean King Cup

Tenis

Już niedługo odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. Reprezentacja Polski z Igą Świątek w składzie w Gorzowie Wielkopolskim zmierzy się z Nową Zelandią i Rumunią. Jak się okazuje, jedna z zawodniczek musiała wycofać się z nadchodzącej rywalizacji.

Tenisistka przygotowująca się do uderzenia piłki podczas meczu.
fot. PAP
Lulu Sun nie zagra w Gorzowie Wielkopolskim

14 listopada Biało-Czerwone rozpoczną grę w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King. Wtedy staną naprzeciwko narodowej drużyny Nowej Zelandii. Początkowo ogłoszono, że z Polkami zmierzą się: Lulu Sun, Vivian Yang, Elyse Tse, Erin Routliffe, Jade Otway. Jak się jednak okazało, w kadrze Nowej Zelandii doszło do zmiany. 

 

W poniedziałek 10 listopada ogłoszono, że ze zbliżającej się rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim wycofała się Lulu Sun. Informacja ta została opublikowana na oficjalnym koncie Pucharu Billie Jean King na Instagramie. 

 

Polki podczas zmagań w tym miesiącu zagrają jeszcze jeden mecz. 16 listopada zmierzą się z narodową drużyną Rumunii. Terminarz rozgrywek można znaleźć TUTAJ.

 

Mecze reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King będą transmitowane na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
