Pierwszy krok w stronę półfinału. Zwycięstwo Amerykanina na ATP Finals

Taylor Fritz zwycięstwem rozpoczął rywalizację w tegorocznej edycji turnieju ATP Finals. W swoim premierowym meczu w Turynie Amerykanin w dwóch setach pokonał Lorenzo Musettiego.

Taylor Fritz wchodzi na kort podczas ATP Finals w Turynie.
fot. PAP
Taylor Fritz wygrał z Lorenzo Musettim na ATP Finals

Na wstępnie należy zaznaczyć, że turnieje ATP Finals, podobnie jak zmagania WTA Finals, formą różnią się od zwykłych rywalizacji w tourze. Ośmiu najlepszych zawodników danego sezonu zostaje przydzielonych do dwóch czteroosobowych grup, w których grają na zasadzie "każdy z każdym". Po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje później do półfinału.

 

Pierwszy set tego pojedynku był dość wyrównany. Warto zaznaczyć, że o tym, kto wygrał tę część rywalizacji, zadecydowało jedno przełamanie. W czwartym gemie przy serwisie oponenta lepszy okazał się Fritz. Dzięki temu małemu na pozór triumfowi Amerykanin był w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym secie (6:3).

 

Druga partia zaczęła się od wielkich emocji. Premierowy gem tej części pojedynku trwał ponad dziesięć minut. Chociaż Fritz miał w tym czasie cztery break-pointy, to ostatecznie Musetti był w stanie utrzymać swoje podanie. Zawodnik ze Stanów Zjednoczonych po chwili jednak wyszedł na prowadzenie, przełamując rywala w trzecim gemie. 28-latek potrafił do końca utrzymać wypracowaną w ten sposób przewagę i ostatecznie sięgnąć po triumf w tym secie (6:4), a co za tym idzie - w całym meczu. 

 

Musetti i Fritz podczas zmagań w Turynie znajdują się w grupie Jimmy'ego Connorsa. Ich rywalami są jeszcze Carlos Alcaraz i Alex De Minaur. W pierwszym meczu tej grupy Hiszpan pokonał Australijczyka w dwóch setach. 

 

Taylor Fritz - Lorenzo Musetti 6:3, 6:4

 

Transmisje meczów turnieju ATP Finals na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
