PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 5. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Piątą kolejkę PlusLigi rozpoczną we wtorek 11 listopada mecze Barkom Każany Lwów – PGE Projekt Warszawa oraz Energa Trefl Gdańsk – Cuprum Stilon Gorzów. Na środę zaplanowano spotkanie Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn.

Kolejne konfrontacje tej serii zaplanowano na następny tydzień. We wtorek 18 listopada InPost ChKS Chełm podejmie Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa, a na środę zaplanowano dwa kolejne interesująco zapowiadające się starcia: JSW Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin oraz Asseco Resovia – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie kończące piątą kolejkę PGE GiEK Skra Bełchatów – Aluron CMC Warta Zawiercie odbędzie się na początku grudnia.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

PlusLiga. Gdzie oglądać mecze 5. kolejki?

2025-11-11: Barkom Każany Lwów – PGE Projekt Warszawa (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-11: Energa Trefl Gdańsk – Cuprum Stilon Gorzów (wtorek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-12: Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-18: InPost ChKS Chełm – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-19: JSW Jastrzębski Węgiel – Bogdanka LUK Lublin (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-19: Asseco Resovia Rzeszów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-03: PGE GiEK Skra Bełchatów – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa).

