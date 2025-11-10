Podjęto decyzję w sprawie meczu Izraela. "W trosce o bezpieczeństwo"

- Po spotkaniach z przedstawicielami firm ochroniarskich, kibicami i władzami miasta podjęliśmy decyzję o rozegraniu meczu bez udziału publiczności – powiedział na konferencji prasowej prezes Litewskiego Związku Piłki Nożnej Edgaras Stankevicius.

Szef federacji dodał jednak, że w czwartek na meczu pojawi się oficjalna izraelska delegacja licząca około 50 osób.

Jak zaznaczył, opinie wśród kibiców były podzielone, a decyzja o wykluczeniu widzów z meczu została podjęta w celu uniknięcia potencjalnych starć. Przed i po spotkaniu zostaną wprowadzone wzmocnione środki bezpieczeństwa.

Stankevicius przypomniał, że sytuacja geopolityczna była inna, gdy trwały negocjacje w sprawie organizacji meczu. Nikt nie spodziewał się żadnych problemów.

- Wiemy, że wydano zezwolenie na pikietę w dniu meczu. Incydenty z flagami i banerami są możliwe. Związek nie potrzebuje złej prasy – powiedział Stankevicius.

Kibicom, którzy zakupili bilety zostaną zwrócone pieniądze.

Reprezentacja Litwy przygotowuje się do eliminacyjnego meczu mistrzostw świata. W Amsterdamie 17 listopada zagra z Holandią. Zespół Ronalda Koemana, prowadzący grupie F, cztery dni wcześniej zmierzy się w Warszawie z Polską.

