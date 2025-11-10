Powrót i możliwy debiut! Nowe powołania Jana Urbana

Bednarek, Skorupski i Piątek znaleźli się na liście zawodników pierwotnie powołanych na listopadowe zgrupowanie kadry. Jak się jednak okazało, każdy z nich obecnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Przez to nie będą mogli wziąć udziału w meczach eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą.

– Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Krzysztof Piątek naciągnął mięsień przywodziciel długi, natomiast Jan Bednarek doznał naciągnięcia więzadła w kolanie. Te urazy uniemożliwiają zawodnikom udział w zgrupowaniu – powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski cytowany w oficjalnym komunikacie.

W poniedziałek 10 listopada Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym komunikacie poinformował, kto zastąpi trzech wcześniej wymienionych piłkarzy. Jan Urban do kadry na listopadowe zgrupowanie dowołał: Mateusza Kochalskiego, który obecnie występuję w ekipie Qarabag FK oraz Bartosza Bereszyńskiego z Palermo FC.

25-letni Kochalski, były bramkarz m.in. Legii Warszawa, Radomiaka Radom i Stali Mielec, gościł już na zgrupowaniach przed ubiegłorocznymi mistrzostwami Europy oraz w czerwcu tego roku, jednak ani razu nie pojawił się na murawie. Drugi sezon regularnie występuje w zespole Karabachu Agdam, z którym awansował do trwającej edycji Ligi Mistrzów.

Z kolei 33-letni Bereszyński przez lata był etatowym obrońcą reprezentacji. Ostatni jak do tej pory, 58. występ odnotował w marcu w pojedynku z Maltą w eliminacjach mundialu.

Biało-Czerwoni swój pierwszy mecz w tym miesiącu zagrają już w tym tygodniu, a dokładnie 14 listopada. Wtedy zagrają z Holendrami na PGE Narodowym. Natomiast 17 listopada reprezentacja Polski zmierzy się w starciu wyjazdowym z Maltą.

Polacy obecnie plasują się na drugim miejscu w grupie z 13 punktami na koncie po sześciu spotkaniach. Przed nimi znajdują się Holendrzy z 16 "oczkami".

AA, Polsat Sport