Powrót i możliwy debiut! Nowe powołania Jana Urbana

Piłka nożna

Podczas najbliższych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski na murawie nie pojawią się Jan Bednarek, Łukasz Skorupski i Krzysztof Piątek. W ich miejsca Jan Urban powołał Mateusza Kochalskiego oraz Bartosza Bereszyńskiego.

Trener Jan Urban uśmiecha się na tle piłkarzy reprezentacji Polski.
fot. Cyfrasport
Trener Jan Urban powołał nowych zawodników do kadry Polski

Bednarek, Skorupski i Piątek znaleźli się na liście zawodników pierwotnie powołanych na listopadowe zgrupowanie kadry. Jak się jednak okazało, każdy z nich obecnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Przez to nie będą mogli wziąć udziału w meczach eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą.

 

– Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Krzysztof Piątek naciągnął mięsień przywodziciel długi, natomiast Jan Bednarek doznał naciągnięcia więzadła w kolanie. Te urazy uniemożliwiają zawodnikom udział w zgrupowaniu – powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski cytowany w oficjalnym komunikacie.

 

W poniedziałek 10 listopada Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym komunikacie poinformował, kto zastąpi trzech wcześniej wymienionych piłkarzy. Jan Urban do kadry na listopadowe zgrupowanie dowołał: Mateusza Kochalskiego, który obecnie występuję w ekipie Qarabag FK oraz Bartosza Bereszyńskiego z Palermo FC.

 

25-letni Kochalski, były bramkarz m.in. Legii Warszawa, Radomiaka Radom i Stali Mielec, gościł już na zgrupowaniach przed ubiegłorocznymi mistrzostwami Europy oraz w czerwcu tego roku, jednak ani razu nie pojawił się na murawie. Drugi sezon regularnie występuje w zespole Karabachu Agdam, z którym awansował do trwającej edycji Ligi Mistrzów.

 

Z kolei 33-letni Bereszyński przez lata był etatowym obrońcą reprezentacji. Ostatni jak do tej pory, 58. występ odnotował w marcu w pojedynku z Maltą w eliminacjach mundialu.

 

Biało-Czerwoni swój pierwszy mecz w tym miesiącu zagrają już w tym tygodniu, a dokładnie 14 listopada. Wtedy zagrają z Holendrami na PGE Narodowym. Natomiast 17 listopada reprezentacja Polski zmierzy się w starciu wyjazdowym z Maltą. 

 

Polacy obecnie plasują się na drugim miejscu w grupie z 13 punktami na koncie po sześciu spotkaniach. Przed nimi znajdują się Holendrzy z 16 "oczkami".

AA, Polsat Sport
