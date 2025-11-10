Powrót po latach. Siatkarska reprezentacja ma nowego selekcjonera

Abbondanza zastąpił na stanowisku Antoninę Zetową, która odeszła po nieudanych dla Bułgarek mistrzostwach świata 2025 - pod jej wodzą zespół przegrał wszystkie mecze w fazie grupowej i zakończył turniej na odległym, 27. miejscu.

Bułgarska federacja podała, że kontrakt 55-letniego Włocha będzie obowiązywał przez dwa lata, z opcją przedłużenia o rok. Cele, jakie postawiono przed nim na przyszły sezon, to utrzymanie miejsca w Lidze Narodów oraz pozycja w pierwszej dziesiątce mistrzostw Europy 2026.



Pochodzący z Ceseny szkoleniowiec objął kadrę Bułgarii po raz drugi w swojej karierze - w przeszłości pracował z nią w latach 2011-2014. Później był m.in. selekcjonerem drużyn narodowych Kanady (2017-2018) i Grecji (2022). Na scenie klubowej prowadził drużyny z Włoch, Azerbejdżanu, Turcji i Korei Południowej, a także polskiego Chemika Police, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski (2018) i Puchar Polski (2019).

Abbondanza będzie łączył pracę z reprezentacją Bułgarii z rolą pierwszego trenera jednego z najpotężniejszych tureckich i europejskich klubów - Fenerbahce Medicana Stambuł. W kwietniu bieżącego roku również tam wrócił po wieloletniej przerwie - wcześniej pracował w Fenerbahce w 2013-2017, zdobywając z nim dwa tytuły mistrza Turcji (2015, 2017), oraz wygrywając Puchar CEV (2014).

Reprezentacja Bułgarii zajmuje obecnie 25. miejsce w rankingu FIVB. W ostatnim sezonie zakończyła rozgrywki Ligi Narodów na 13. miejscu, a mistrzostwa świata - na 27.

Nadzieję na lepsze wyniki siatkarek w przyszłości dają bułgarskiej drużynie znakomite rezultaty kadr młodzieżowych - reprezentacja do lat 19 wygrała tegoroczne MŚ w swojej kategorii wiekowej, a zespół U21 zakończył młodzieżowy mundial na czwartym miejscu.

W rozmowie z oficjalną stroną internetową bułgarskiej federacji Abbondanza stwierdził, że chce dokonać z zespołem tego, czego nie udało się zrobić kilkanaście lat temu, za jego pierwszej kadencji - wprowadzić młody zespół na wyższy poziom. - Ten proces już się rozpoczął, ponieważ Bułgaria ma obenie bardzo, bardzo interesujący zespół. Jest w nim potencjał, ale potrzeba mu czasu, wytrwałości i pracy. Jestem przekonany, że ta drużyna będzie rosnąć i rywalizować z najlepszymi w Europie - powiedział.

GW, Polsat Sport