Powrót po latach. Siatkarska reprezentacja ma nowego selekcjonera
Jak poinformowała Bułgarska Federacja Siatkarska (BVF), nowym selekcjonerem reprezentacji Bułgarii kobiet został wybrany Marcello Abbondanza. Tym samym doświadczony włoski szkoleniowiec wraca do pracy z kadrą, którą prowadził w latach 2011-2014.
Abbondanza zastąpił na stanowisku Antoninę Zetową, która odeszła po nieudanych dla Bułgarek mistrzostwach świata 2025 - pod jej wodzą zespół przegrał wszystkie mecze w fazie grupowej i zakończył turniej na odległym, 27. miejscu.
Bułgarska federacja podała, że kontrakt 55-letniego Włocha będzie obowiązywał przez dwa lata, z opcją przedłużenia o rok. Cele, jakie postawiono przed nim na przyszły sezon, to utrzymanie miejsca w Lidze Narodów oraz pozycja w pierwszej dziesiątce mistrzostw Europy 2026.
Pochodzący z Ceseny szkoleniowiec objął kadrę Bułgarii po raz drugi w swojej karierze - w przeszłości pracował z nią w latach 2011-2014. Później był m.in. selekcjonerem drużyn narodowych Kanady (2017-2018) i Grecji (2022). Na scenie klubowej prowadził drużyny z Włoch, Azerbejdżanu, Turcji i Korei Południowej, a także polskiego Chemika Police, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski (2018) i Puchar Polski (2019).
Abbondanza będzie łączył pracę z reprezentacją Bułgarii z rolą pierwszego trenera jednego z najpotężniejszych tureckich i europejskich klubów - Fenerbahce Medicana Stambuł. W kwietniu bieżącego roku również tam wrócił po wieloletniej przerwie - wcześniej pracował w Fenerbahce w 2013-2017, zdobywając z nim dwa tytuły mistrza Turcji (2015, 2017), oraz wygrywając Puchar CEV (2014).
Reprezentacja Bułgarii zajmuje obecnie 25. miejsce w rankingu FIVB. W ostatnim sezonie zakończyła rozgrywki Ligi Narodów na 13. miejscu, a mistrzostwa świata - na 27.
Nadzieję na lepsze wyniki siatkarek w przyszłości dają bułgarskiej drużynie znakomite rezultaty kadr młodzieżowych - reprezentacja do lat 19 wygrała tegoroczne MŚ w swojej kategorii wiekowej, a zespół U21 zakończył młodzieżowy mundial na czwartym miejscu.
W rozmowie z oficjalną stroną internetową bułgarskiej federacji Abbondanza stwierdził, że chce dokonać z zespołem tego, czego nie udało się zrobić kilkanaście lat temu, za jego pierwszej kadencji - wprowadzić młody zespół na wyższy poziom. - Ten proces już się rozpoczął, ponieważ Bułgaria ma obenie bardzo, bardzo interesujący zespół. Jest w nim potencjał, ale potrzeba mu czasu, wytrwałości i pracy. Jestem przekonany, że ta drużyna będzie rosnąć i rywalizować z najlepszymi w Europie - powiedział.