Pozostały niecałe trzy miesiące! "Igrzyska, jakich jeszcze nie było"

Największą nowością będzie to, że po raz pierwszy gospodarzami będą dwa miasta w dwóch regionach: Mediolan w Lombardii i Cortina d'Ampezzo w Wenecji Euganejskiej. Zawody będą odbywać się także w trzecim, autonomicznym regionie Włoch: Trydencie-Górnej Adydze.

ZOBACZ TAKŻE: Jest decyzja ws. startów rosyjskich saneczkarzy na IO

Igrzyska określane są z tego powodu jako "rozproszone", to znaczy zorganizowane na bardzo dużym geograficznie obszarze. To ogromne logistyczne wyzwanie.

Cały obszar, na którym będą się odbywać, to około 22 tysięce kilometrów. Podzielony został na cztery centra wydarzeń: Mediolan, Cortina d'Ampezzo, kraina Valtellina obejmująca ośrodki zimowe Bormio i Livigno oraz Val di Fiemme w Trydencie (Predazzo, Tesero).

Odległości między nimi są duże: z Mediolanu do Cortiny to ponad 400 kilometrów. Między innymi olimpijskimi miejscowościami sięgają one 150-200 kilometrów, co zimą przy opadach śniegu może mieć duże znaczenie, biorąc pod uwagę także różnice w wysokości między poszczególnymi miasteczkami.

To wielkie wyzwanie przede wszystkim dla dziennikarzy i całych dużych ekip mediów relacjonujących zawody, a także dla kibiców, którzy będą chcieli oglądać różne dyscypliny, na przykład i zmagania łyżwiarzy w mediolańskich halach, i narciarzy w Dolomitach.

W odpowiedzi na pytanie o ten aspekt organizatorzy zapewnili, że przygotowana będzie cała siatka połączeń komunikacyjnych z myślą o kibicach.

Dwa miasta-gospodarze to również następna nowość: ceremonia otwarcia 6 lutego odbędzie się na stadionie San Siro w Mediolanie, a zamknięcia 22 lutego - w starożytnej Arenie w Weronie.

Najczęściej podawana w prognozach liczba kibiców w obiektach olimpijskich to 2 miliony, od zamkniętych hal po stoki górskie. Łączna liczba olimpijskich turystów może sięgnąć nawet 3 milionów.

Sprzedano około miliona biletów, w tym wiele w pakietach noclegowych, głównie dla cudzoziemców.

Nie wszystkie bilety już są sprzedane. To oznacza, że turyści, którzy przyjadą na ferie na narty do ośrodków sportów zimowych, będą też mogli być kibicami na olimpijskich zawodach.

- To wyjątkowa okazja, zwłaszcza dla zagranicznych turystów, których setki tysięcy przejeżdżają do górskich miejscowości - zaznaczają organizatorzy turystyki zimowej.

Przypominają, że na narty do Trentino i ośrodków górskich w Lombardii przyjeżdżają co roku dziesiątki tysięcy Polaków.

W zawodach olimpijskich udział weźmie około 2900 sportowców z 90 krajów.

Włoskie władze i Fundacja Milano Cortina zwracają uwagę na inny nadzwyczajny aspekt XXV zimowych igrzysk: równość płci, którą udało się niemal w pełni osiągnąć. 47 procent kobiet i 53 procent mężczyzn - takich proporcji nigdy wcześniej nie było podczas zimowych edycji - zaznaczono.

Wystarczy pomyśleć, że podczas pierwszych zimowych igrzysk w Chamonix we Francji w 1924 roku było tylko 11 kobiet wśród 258 zawodników, czyli około 4 procent. W Cortinie d'Ampezzo w 1956 roku kobiet było 16 procent.

Trzy miliardy euro zainwestowano w ramach przygotowań obiektów sportowych, ich budowy oraz modernizacji, a także na stworzenie całej struktury logistycznej. Włosi prognozują, że zwróci im się 5,3 mld euro.

Za jeden z większych rekordów przygotowań uznano budowę toru bobslejowego w Cortinie d'Ampezzo. Długo we włoskich mediach krążyły żarty na temat tej inwestycji, którą uważano za niemożliwą do realizacji. Pojawiały się pomysły, by wykorzystać jeden z takich torów w Austrii. Ironicznie sugerowano, by te zawody przenieść do USA.

Tor powstał, a na jego budowę wydano o 42 miliony euro mniej niż przewidywano.

- Niech ten przykład będzie symbolem tego, że to, co niemożliwe, realizujemy w krótkim czasie - można usłyszeć w fundacji, czuwającej nad organizacją igrzysk i ich promocją.

KP, PAP