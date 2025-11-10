Sabalenka przegrała finał, a potem taki komunikat. Tak musiało być

W sobotę Sabalenka przegrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną w decydującym meczu WTA Finals w Rijadzie, ale mimo to jej przewaga w klasyfikacji jest bardzo duża. W mijającym roku 27-letnia Białorusinka wygrała cztery turnieje, w tym wielkoszlemowy US Open. Zarobiła na korcie rekordową w kobiecym tenisie sumę w jednym sezonie - 15 008 519 dolarów.

Świątek, triumfatorka tegorocznego Wimbledonu, kończy drugi rok z rzędu na drugiej pozycji w rankingu WTA. W pierwszej setce są jeszcze Magda Linette - na 55. miejscu oraz Magdalena Fręch - na 59.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 10 listopada 2025:

1. (1) Aryna Sabalenka 10870 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 8395

3. (3) Coco Gauff (USA) 6763

4. (4) Amanda Anisimova (USA) 6287

5. (6) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5850

6. (5) Jessica Pegula (USA) 5583

7. (7) Madison Keys (USA) 4335

8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4325

9. (9) Mirra Andriejewa 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrowa 3375

...

55. (55) Magda Linette (Polska) 1089

59. (59) Magdalena Fręch (Polska) 1051

124. (125) Katarzyna Kawa (Polska) 630

133. (134) Maja Chwalińska (Polska) 563

146. (148) Linda Klimovicova (Polska) 514

PAP